Österreicherinnen halten Druck stand - Fuhrmann sieht "verkrampften Auftritt"

Obwohl Teamchefin Irene Fuhrmann beim 3:1-Auswärtssieg in Polen einen "etwas verkrampften Auftritt" sah, war der Arbeitstag für die ÖFB-Frauen ein rundum gelungener. Vor allem für zwei Spielerinnen.

Das österreichische Frauen-Nationalteam hat sich mit einem 3:1-Auswärtserfolg in Polen in der EM-Qualifikation an- und zurückgemeldet. Nach der vermeidbaren 2:3-Niederlage gegen Deutschland war die Elf von Irene Fuhrmann vor Spielbeginn bereits unter Druck gestanden, ist das erklärte Ziel der Österreicherinnen doch die direkte Qualifikation für die Endrunde in der Schweiz. Für spielerische Glanzlichter sorgten Sarah Puntigam und Co. in Gdynia allerdings nicht.

Für Fuhrmann war dies am Dienstag nebensächlich. "Es ist ganz wichtig, dass wir die drei Punkte jetzt auf unserem Konto haben, das ist das Entscheidende heute. Ich denke, jeder hat gesehen, dass es ein etwas verkrampfter Auftritt und ein absoluter Arbeitssieg war", wurde die Teamchefin in einer Aussendung zitiert. In eine ähnliche Kerbe schlug Lilli Purtscheller, die Österreich mit ihrem ÖFB-Premierentreffer zum 2:1 zurück auf die Siegerstraße gebracht hatte: "Die Erleichterung über den Sieg ist riesengroß. Wir müssen viele Situationen noch konsequenter zu Ende spielen. Das Wichtige heute sind aber klar die drei Punkte."

100. ÖFB-Spiel für Billa "unbeschreiblich"

Neben dem Auswärtssieg und Purtschellers erstem Treffer hatten die Österreicherinnen einen weiteren Grund zur Freude. Nicole Billa kam nach ihrer Einwechslung in Minute 73 zu ihrem 100. Einsatz im ÖFB-Dress: "Es ist sehr cool, so eine Zahl an Länderspielen zu erreichen. Wenn man so lange dabei ist, ist es etwas ganz Besonderes." Das Jubiläum sei für sie "unbeschreiblich" gewesen, so die 28-Jährige.

Mit drei Punkten nach zwei Spieltagen liegt Österreich in Gruppe A4 hinter dem makellosen Tabellenführer Deutschland auf Rang zwei, der die direkte Qualifikation für die EM bedeuten würde. Am 31. Mai (H) und 4. Juni (A) kommt es für die Fuhrmann-Elf zum richtungsweisenden Doppelpack gegen die punktgleichen Isländerinnen. Für Kapitänin Sarah Puntigam, die in Gdynia ihren 20. Teamtreffer erzielte, ist die Marschroute klar: "Wir sind voll im Rennen und werden im nächsten Lehrgang voll angreifen."