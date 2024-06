Österreicher Struber wird neuer FC-Trainer

Bundesliga-Absteiger 1. FC Köln hat einen neuen Trainer gefunden. Er heißt Gerhard Struber und kommt aus Österreich.

Der 1. FC Köln will am 21. Juni mit der Vorbereitung auf die neue Zweitliga-Saison beginnen - und wird dies unter der Leitung von Trainer Gerhard Struber tun. Der 47-Jährige ist nach Ernst Ocwirk (1970-1971) und Peter Stöger (2013-2017) der dritte Österreicher beim FC, bei dem er auf Timo Schultz folgt, dessen auslaufender Vertrag nicht verlängert wurde.

Struber kommt wohl ablösefrei ans Geißbockheim, nachdem er im April 2024 bei RB Salzburg entlassen wurde. Österreichs Serienmeister hatte zuvor einen Fünf-Punkte-Vorsprung auf den späteren Meister Sturm Graz verspielt und war im Halbfinale des österreichischen Pokals gescheitert.

Vor seinem Engagement in der Mozartstadt arbeitete Struber bei MLS-Klub New York Red Bulls, dem englischen Zweitligisten FC Barnsley, dem österreichischen Bundesligisten Wolfsberger AC und beim RB-Kooperationsverein FC Liefering. In Köln tritt er eine schwierige Mission an - Stichwort Abstieg und Transfersperre -, ist jedoch optimistisch und erhält einen Vertrag bis 2026.

"Ich möchte sehr schnell und richtig tief in die FC-Welt eintauchen"

"Ich gehe die Aufgabe mit sehr viel Vorfreude und sehr vielen positiven Gedanken an", sagt Struber. "Ich freue mich richtig darauf, die Mannschaft kennenzulernen, das Trainerteam kennenzulernen, die Fans kennenzulernen. Ich möchte sehr schnell und richtig tief in die FC-Welt eintauchen, um unseren Zielen nachzujagen und sie auch zu erreichen."

FC-Geschäftsführer Christian Keller betont, wie gut Struber ins Anforderungsprofil passe: "Exemplarisch seien seine Passfähigkeit zur FC-Spielidee sowie seine Kompetenz und Erfahrung in der Entwicklung junger Spieler genannt. Darüber hinaus bringt Gerhard eine große Überzeugung und den absoluten Willen mit, unsere sportlichen Herausforderungen mit ganz viel Positivität, Energie und harter Arbeit gemeinsam zu meistern."

Struber wird am 24. Juni das erste Mannschaftstraining leiten und an diesem Tag auch offiziell in Köln vorgestellt. Bis dahin will der FC die noch vakanten Positionen im Trainerteam besetzen.

Hat Struber Einfluss auf Kainz?

Bewegung könnte nun auch in die Personalie Florian Kainz kommen. Strubers Landsmann und FC-Kapitän, der für Österreichs EM-Kader nominiert wurde, hat sich bis jetzt noch nicht zu einer Zukunft in Köln bekannt. Dagegen gaben Mark Uth, Jan Thielmann, Eric Martel und Timo Hübers ihre Zusage, trotz des Abstiegs in der Domstadt zu bleiben.