Österreicher Straka siegt nach furioser Aufholjagd bei John Deere Classic

Trotz einer zittrigen 18. Bahn und nach bangen Minuten des Wartens hat der Österreicher Sepp Straka einen spektakulären Triumph auf der US PGA Tour eingefahren.

Strahlender Sieger in Silvis, Illinois: Sepp Straka. Getty Images

Straka holte sich den Sieg bei der John Deere Classic dank einer Steigerung von Tag zu Tag. Nach Platz 133 zum Beginn des Turniers setzte der 30-jährige gebürtige Wiener zu einer furiosen Aufholjagd an, die am Sonntag ihre Krönung fand. Am Ende durfte sich der seit vielen Jahren in den USA lebende Österreicher über seinen zweiten Sieg auf der PGA-Tour sowie 1,33 Millionen Dollar Preisgeld freuen.

Einem perfekten Birdie-Eagle-Start ließ Straka zahlreiche weitere Birdies folgen und brachte die Konkurrenz gehörig ins Schwitzen. Erst im Schlussdrittel des Tages, mit einer Rekordrunde von 59 Schlägen im Visier, fielen die Bälle nicht mehr wie zuvor ins Loch.

Wasserschlag auf der 18

Auf der 17 rettete Straka noch das Par 5, auf der 18 landete das Spielgerät dann aber im Wasser. Straka musste ein Doppel-Bogey hinnehmen und kam mit einer 62 ins Ziel - dennoch sein bestes Resultat auf der Tour. Da noch zahlreiche Spieler auf dem Platz unterwegs waren, folgten jedoch noch einige Minuten bangen Wartens.

Am Ende durfte Straka mit nur 263 Schlägen auf seiner Karte und bei zwei Versuchen weniger als seine Verfolger Brendan Todd und Alex Smalley aus den USA zum Jubeln ansetzen. Nach dem Premieren-Triumph Strakas in Palm Beach Gardens 2022 ist dies somit auch der zweite Sieg eines Österreichers auf der US PGA Tour.

Das war ziemlich verrückt. Es fühlt sich wunderbar an. Sepp Straka

"Das war ziemlich verrückt", sagte der Sieger. "Es fühlt sich wunderbar an." Zum missglückten Versuch auf der letzten Bahn sagte er: "Das war mein schlechtester Schlag." Nach unzähligen starken Bällen zuvor an diesem Tag.

Der gebürtige Münchner Stephan Jäger ließ indes eine weitere starke Leistung folgen und kam nach einer starken zweiten Turnierhälfte noch auf den geteilten 13. Platz. Matthias Schmid aus Herzogenaurach scheiterte am Cut.

Corpuz gewinnt US Open der Frauen

Die US-Amerikanerin Allisen Corpuz hat die US Open gewonnen und damit ihren ersten Sieg auf der LPGA-Tour gefeiert. Die 25-Jährige aus Honolulu setzte sich auf dem traditionsreichen Kurs in Pebble Beach mit 279 Schlägen vor der Engländerin Charley Hull durch und sicherte sich zwei Millionen Dollar Preisgeld. Die Stuttgarterin Aline Krauter war am Cut gescheitert.

"Das ist unwirklich", sagte Corpuz nach ihrem Coup in Kalifornien. "Die ganze Woche fühlte sich an, als würde ein Traum wahr werden." Zeitweise sei sie "ein bisschen nervös" gewesen, bekannte sie, grundsätzlich habe sie sich aber "ziemlich wohl gefühlt".

Statistik zum Wochenende

US-PGA-Tour in Silvis/Illinois (7,4 Mio. US-Dollar, Par 71)

1. Sepp Straka (Österreich) 263 Schläge (73+63+65+62); 2. Brendon Todd (USA) 265 (66+65+66+68); Alex Smalley (USA) 265 (66+70+62+67); 4. Adam Schenk (USA) 266 (65+66+67+68); Ludvig Aberg (Schweden) 266 (68+64+71+63); 6. Grayson Murray (USA) 268 (64+70+69+65); Mark Hubbard (USA) 268 (67+66+67+68); Denny McCarthy (USA) 268 (68+64+66+70); Lucas Glover (USA) 268 (69+65+66+68); Cameron Young (USA) 268 (65+64+71+68); J.T. Poston (USA) 268 (68+67+65+68); Yu Kevin (Taiwan) 268 (70+67+65+66); ... 13. Stephan Jäger (München) 269 (68+69+66+66); Matthias Schmid (Herzogenaurach) 149 (77+72)

DP World Tour in Farsö/Dänemark (3,25 Millionen Dollar/Par 70)

1. Rasmus Hojgaard (Dänemark) 267 (68+70+65+64), nach Stechen am sechsten Extraloch, 2. Nacho Elvira (Spanien) 267 (69+62+66+70), 3. Richie Ramsay 268 (70+64+65+69), 4. Robert MacIntyre 269 (64+68+66+71), Marc Warren (alle Schottland) 269 (70+64+67+68), Alexander Björk (Schweden) 269 (71+68+63+67) und Kalle Samooja (Finnland) 269 (72+66+64+67), ... 10. u.a. Marcel Siem (Ratingen) 271 (71+64+67+69), Freddy Schott (Düsseldorf) 271 (71+64+68+68), ... 35. u.a. Nick Bachem (Köln) 275 (67+72+67+69), 45. u.a. Nicolai von Dellingshausen (Hubbelrath) 276 (74+64+73+65), 49. u.a. Yannik Paul (Viernheim) 277 (72+66+71+68), 58. u.a. Marcel Schneider (Pleidelsheim) 278 (71, 69, 69, 69), am Cut gescheitert: 72. u.a. Maximilian Schmitt (St. Johann), 91. u.a. Hurly Long (St. Leon-Rot), 101. u.a. Velten Meyer (Oldenburg), 129. u.a. Alexander Knappe (Paderborn)

Weltrangliste vom 10. Juli 2023

1. (1.) Scottie Scheffler (USA) 11,9911 Durchschnittspunkte, 2. (2.) Jon Rahm (Spanien) 9,8404, 3. (3.) Rory McIlroy (Nordirland) 9,275, 4. (4.) Patrick Cantlay (USA) 7,2838, 5. (5.) Viktor Hovland (Dänemark) 6,4548, 6. (6.) Xander Schauffele (USA) 6,2508, 7. (7.) Cameron Smith (USA) 5,3405, 8. (8.) Max Homa (USA) 5,266, 9. (9.) Matt Fitzpatrick (England) 5,1505, 10. (10.) Jordan Spieth (USA) 4,744, ... 27. (37.) Sepp Straka (Österreich), ... 101. (102.) Stephan Jäger (München) 1,1973, 102. (99.) Yannik Paul (Viernheim) 1,1823, ... 149. (148.) Maximilian Kieffer (Düsseldorf) 0,8743, ... 206. (205.) Marcel Schneider (Pleidelsheim) 0,6867, ... 213. (224.) Marcel Siem (Ratingen) 0,6688, ... 244. (240.) Hurly Long (St. Leon-Rot) 0,5949, ... 278. (273.) Matti Schmid (Herzogenaurach) 0,5268, ... 292. (296.) Nick Bachem (Köln) 0,506, ... 345. (344.) Alexander Knappe (Paderborn) 0,4324, ... 361. (394.) Marc Hammer (Mannheim) 0,4092, ... 405. (436.) Frederik Schott (Düsseldorf) 0,3587, ... 1110. (1105.) Tiger Woods (USA) 0,0734