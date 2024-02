Österreich zum Abschluss: Spielplan für Olympia-Quali des DHB-Teams steht

Im März kämpft die deutsche Handball-Nationalmannschaft um ihr Ticket für Olympia 2024 in Paris. Seit Dienstag steht auch fest, in welcher Reihenfolge das DHB-Team in Hannover auf seine drei Konkurrenten trifft.

Das direkte Olympia-Ticket hatte die deutsche Nationalmannschaft bei der Handball-EM im eigenen Land bekanntlich im Spiel um Platz drei gegen Schweden verzockt. Stattdessen lösten die Skandinavier eines der sechs Direkttickets. Neben den Schweden sind auch bereits Gastgeber Frankreich (gleichzeitig Titelverteidiger), Weltmeister Dänemark sowie als Kontinentalvertreter Argentinien, Japan und Ägypten qualifiziert.

Dem DHB-Team bleibt allerdings noch der Umweg über das Qualifikationsturnier, das die IHF am Freitag offiziell an den Standort Hannover vergab. Am Dienstag startete der DHB den Vorverkauf, weil nun auch feststeht, in welcher Reihenfolge der zweimalige Europameister auf seine drei Kontrahenten trifft. Zum Auftakt am 14. März, ein Donnerstag, geht es für die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason gegen Algerien, das bei der Afrikameisterschaft hinter Top-Favorit Ägypten ins Ziel eingelaufen war.

Es folgen die Duelle mit Kroatien und Österreich - beides EM-Gegner, die Deutschland nicht schlagen konnte. Die Revanche gegen Kroatien, dem die DHB-Auswahl zum Abschluss der Hauptrunde mit 24:30 in Köln unterlegen war, peilt Gislasons Team am 16. März an. Tags darauf wartet im möglichen "Finale" um ein Olympia-Ticket ausgerechnet das Nachbarschaftsduell mit Österreich. Die große Überraschungsmannschaft der EM in Deutschland rang dem späteren Halbfinalisten beim 22:22 einen Punkt ab.

Weitere Turniere in Granollers und Tatabanya

Die exakten Anwurfzeiten sollen in Kürze bekanntgegeben werden. Die ersten beiden Teams der Vierergruppe sichern sich die Teilnahme an den Olympischen Spielen in Paris. Um jeweils zwei weitere Olympia-Tickets wird im spanischen Granollers sowie im ungarischen Tatabanya gestritten: In Spanien trifft der Gastgeber auf Slowenien, Bahrain und Brasilien, in Ungarn bekommen es die Hausherren mit Norwegen, Portugal und Tunesien zu tun.

Bei den Frauen ist der DHB indes ebenfalls Gastgeber eines Olympia-Qualifikationsturniers: In Neu-Ulm trifft das Team von Bundestrainer Markus Gaugisch vom 11. bis zum 14. April auf Slowenien, Montenegro und Paraguay. "Wir wollen erstmals seit 2008 wieder mit unseren Männern und Frauen bei den Olympischen Spielen vertreten sein", stellte DHB-Sportvorstand Axel Kromer jüngst klar.

Der genaue Spielplan in Hannover:

Donnerstag, 14. März:

Deutschland - Algerien

Kroatien - Österreich



Samstag, 16. März:

Algerien - Österreich

Deutschland - Kroatien



Sonntag, 17. März:

Österreich - Deutschland

Kroatien - Algerien