Österreich wird bei EM-Auslosung aus Topf 2 gezogen

Am 2. Dezember erfährt die österreichische Nationalmannschaft ihre Gegner bei der EM-Endrunde in Deutschland. Das Team von Ralf Rangnick wird dabei aus Lostopf 2 gezogen.

Die Würfel sind gefallen: Wie seit Sonntagabend feststeht, wird das österreichische Nationalteam bei der EM-Auslosung aus Lostopf 2 gezogen. Ausschlaggebend dafür waren Belgiens 5:0-Heimsieg über Aserbaidschan sowie Schottlands 3:3-Unentschieden gegen Norwegen.

Bereits nach Belgiens abschließender Gala hatten die Österreicher, die die Qualifikations-Gruppe F einen Zähler hinter der Mannschaft von Domenico Tedesco als Zweiter abschlossen, keine Chance mehr auf Lostopf 1. Dementsprechend blickte die ÖFB-Auswahl ab 20.45 Uhr zum Duell Schottland gegen Norwegen sowie mit einem Auge zum Parallelspiel zwischen Spanien und Georgien. Die Iberer ließen vor heimischem Publikum nichts anbrennen und fixierten den Sieg in Gruppe A durch einen 3:1-Erfolg.

Es drohen Kaliber aus Topf 3

Für die Österreicher war aber ohnehin in erster Linie das Duell in Glasgow interessant. Mit einem Sieg mit mindestens zwei Toren Vorsprung hätten die Schotten im Fernduell Österreich in den dritten Lostopf verdrängt. Ab vier erzielten Treffern hätte der Elf von Steve Clarke auch ein Erfolg mit einem Tor Unterschied gereicht, Schottland musste sich gegen Norwegen aber mit einem 3:3 begnügen.

Ob Lostopf 2 für Österreich überhaupt ein Vorteil ist, scheint indes fraglich. Laut aktuellem Stand drohen aus Topf 3 unter anderem Kaliber wie die Niederlande, Italien oder Kroatien. Die endgültige Einteilung wird erst nach Abschluss der EM-Qualifikation feststehen. Die Auslosung findet am 2. Dezember in der Elbphilharmonie Hamburg statt.