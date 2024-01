Österreich will ins Gruppenfinale gegen Spanien "diese Lockerheit reinbringen"

Die spanische Nationalmannschaft ist als Vizeeuropameister im Favoritenkreis um den EM-Titel in Deutschland. Zuletzt hat das Team von Jordi Ribera WM-Bronze und Olympische Bronze errungen. Nach dem Auftakt-Debakel gegen Kroatien steht die Selección aber gegen Österreich vor einem "Do or Die"-Spiel - Siegen oder nach Hause fahren. Team Austria will und könnte hingegen überraschen.

Aus Mannheim berichtet Felix Buß

Der Auftritt am zweiten EM-Spieltag gegen Rumänien hat im Lager der Spanier nur geringfügig die Stimmung aufgehellt. "Das Spiel gegen Rumänien war okay", sagte Daniel Fernandez direkt nach dem Abpfiff. "Wir haben unseren Job gemacht", meinte Daniel Dujshebaev. "Wir hoffen, dass uns das auch gegen Österreich wieder gelingt", sagte der Rückraumlinke am Tag vor dem Entscheidungsspiel.

Gegen Österreich geht es für Spanien um alles. Nur ein Sieg bringt die Iberer in die Hauptrunde nach Köln. "Ich erwarte ein sehr schwieriges Spiel. Sie haben gegen Kroatien eine beeindruckende Leistung gezeigt", urteilte Daniel Fernandez. "Es ist ein Endspiel um das Erreichen der Hauptrunde, um Leben oder Tod. Wir wollen unseren Weg weitergehen und uns weiter steigern."

Abwehrarbeit als Schlüssel

"Die Abwehr wird der Schlüssel zum Sieg sein", weiß Daniel Dujshebaev. "Wenn wir gut verteidigen, kommen wir hoffentlich ins Laufen. Und ich denke, wir können gut rotieren. Wir sind 16 Spieler, die viel Spielzeit bekommen." Trotz allen Selbstzweifeln und dem Respekt vor dem Gegner gehen die Spanier doch davon aus, dass ihr Kader besser aufgestellt ist als der von Team Austria.

"Wir müssen 60 Minuten konzentriert sein, intensiv spielen und das Maximum aus unserem Gegenstoßspiel herausholen", äußerte sich Inaki Pecina, der 35 Jahre alte Kreisläufer der Spanier am Montag. "Sie haben starke Spieler wie Bilyk. Er ist in einer guten Form und geht voran, er kann teamorientiert spielen und bringt gute Einzelaktionen", warnte Daniel Dujshebaev.

"Wir wollen ins Eins-gegen-eins kommen und unseren Torhütern mehr helfen und dabei sowohl auf die 6:0 als auch die 5:1 setzen, auch wenn unsere beiden etatmäßigen Spieler in dieser Formation verletzt sind", gibt Spaniens Trainer Jordi Ribera die Marschroute vor. "Spanien hat viel zu viel Breite, als dass sie dadurch geschwächt wären", will ÖHB-Sportdirektor Patrick Fölser das nicht gelten lassen.

Weber: "Haben alle Karten in der Hand"

Robert Weber und Kollegen wollen gegen Spanien die Überraschung schaffen. Ingrid Anderson-Jensen

"Wir haben gegen Kroatien einen riesengroßen Schritt gemacht, besonders von unserer Energie und Ausstrahlung auf dem Spielfeld her", erklärte Fölser am Montag, wie das "Finalspiel" zwischen Österreich und Spanien möglich wurde. "Es war einfach alles richtig gut, wir freuen uns über diese Entwicklung und haben jetzt das nächste schwere Spiel." Diese Vorfreude kann entscheidend sein.

"Das war ein Gemeinschafts-Kraftakt", beschrieb Robert Weber das 28:28 gegen Kroatien. Dabei sei ihm nach dem Zehn-Tore-Sieg gegen Spanien schon "angst und bange geworden". "Aber ich glaube, wir haben das gut gelöst, haben nach dem schlechten 1:5-Start nicht aufgegeben. Das ist die Qualität, die über die Jahre in der Mannschaft gewachsen ist. Wir haben das unter Beweis gestellt."

Dass Weber das Spielgerät nach dem letzten Ballgewinn "zufällig", wie der Rechtsaußen sagte, genau zu Hutecek spielte, der den 28:28-Ausgleich markierte, zeigt auf, wie gut derzeit alles im Team Austria zusammenpasst. Hinzu kommt die Unterstützung der Fans in der Arena und auch zuhause, die auf die Mannschaft positiv wirkt. "Wir haben alle Karten in der Hand", stellte Robert Weber fest.

"Jeder von uns will. Spanien muss."

"Sie sind in den letzten Jahren immer irgendwo da oben", stellte Österreichs Bundestrainer Ales Pajovic die Qualität der Spanier heraus. Der Respekt ist da. "Das wäre richtig geil, aber es wird verdammt schwer, die Hauptrunde zu erreichen", so Pajovic weiter. "Ich weiß, dass die Jungs daran glauben, dass sie das schaffen können. Und das zu schaffen, ist nur Kopfsache."

"Sie spielen ungefähr die gleichen Sachen wie wir, aber ich bin Optimist, dass wir punkten", erklärte Pajovic. "Theoretisch würde uns Spanien mehr entgegenkommen als die Kroaten", legte Kreisläufer Tobias Wagner noch einen drauf. "Es kommt einiges an Arbeit auf uns zu in unserer Abwehr. Ihre Defensive ist nicht mehr so gut wie in den Vorjahren. Dennoch sind wir krasser Außenseiter."

"Wir haben einen kleinen Vorteil gegenüber den Spaniern: Sollte es nicht klappen, können wir erhobenen Hauptes ausscheiden", griff Robert Weber in die Motivations-Trickkiste. "Wir waren gegen die Kroaten der klare Underdog, dennoch war die Mannschaft entspannt. Ich glaube an unsere Chance, weil jeder von uns unbedingt in die Hauptrunde will. Spanien muss. Das ist der Unterschied."