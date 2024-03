Österreich: Vier Spielerinnen unter Neu-Trainerin erstmals dabei

Am 1. April startet die österreichische Handball-Nationalmannschaft der Frauen in den zweiten Lehrgang unter der Leitung der neuen Teamchefin Monique Tijsterman. Die Niederländerin beruft vier Spielerinnen zum ersten Mal in ihrer noch kurzen Amtszeit.

Katarina Pandza ist zum ersten Mal unter Neu-Nationaltrainerin Tijsterman dabei. NTB/AFP via Getty Images