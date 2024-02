Österreich unterliegt Norwegen bei Coacheinstand deutlich

Mit Norwegen hatte Österreichs Handball-Frauen-Nationalmannschaft im ersten Länderspiel unter der neuen Trainerin Monique Tijsterman eine denkbar schwere Hürde vor sich. Am dritten Spieltag im EHF EURO Cup musste man sich dem amtierenden Europameister 22:43 (10:19) in Halden geschlagen geben.

Ines Ivancok eröffnete das Duell mit Europameister Norwegen mit ihrem Treffer zum 0:1 (2.). Es sollte die einzige Führung an diesem Abend für Österreich bleiben, denn mit einem Doppelschlag stellte Norwegen wenig später auf 2:1. Der Europameister spielte von Beginn an seine Qualitäten aus, stellte die Österreicherinnen mit seinem schnellen Spiel und starken Eins-gegen-Eins immer wieder vor Probleme.

Die Gäste aus Österreich setzten eine gute Deckung und ein geduldiges Angriffsspiel dagegen und hielt den Abstand zu Norwegen bis zehn Minuten vor der Pause bei drei, vier Toren. Technische Fehler und Fehlwürfe nutzte der Europameister um sich von 11:8 auf 16:8 abzusetzen und mit einer komfortablen 19:10-Führung in Halbzeit zwei zu starten.

In dieser erwischte man Österreich eiskalt. Zur Freude der heimischen Fans in der ausverkauften Arena in Halden dominierten die Gastgeberinnen das Geschehen und stellten auf 35:15. Monique Tijsterman nahm ihr letztes Timeout und brachte ihre Spielerinnen für die Schlussphase wieder in die Spur.

In der Deckung nahm man Norwegen einige Male den Ball ab und kam ins Konterspiel. Die Vorentscheidung war längst gefallen, doch mit einem 4:0-Lauf auf 35:19 zeigte man eindrucksvoll, dass man noch da ist. Am Ende setzte sich Norwegen 43:22 durch und führt die Tabelle im EHF EURO Cup ungeschlagen an.

Tijsterman: "Wir müssen aus diesem Spiel lernen"

Trainerin Tijsterman hat aber auch gute Phasen von ihrem Team gesehen. "Die ersten 15 Minuten und auch nach dem letzten Timeout in der zweiten Halbzeit konnten wir Norwegen auch zu technischen Fehlern zwingen und haben guten Druck auf ihre Rückraumspielerinnen ausgeübt. Doch insgesamt war das zu wenig, wenn man gegen ein Team wie Norwegen spielt. Da muss man das über 60 Minuten bringen. Von dem was gut funktioniert hat, wollen wir mehr sehen."

Für das Rückspiel am Sonntag in Innsbruck gilt es nun, die positiven Momente aus dem Spiel mitzunehmen und das System weiter zu festigen. "Wir haben morgen einen langen Reisetag, an dem wir aber bereits die Vorbereitung auf Sonntag starten und das Spiel von heute eingehend studieren werden. Wir müssen aus diesem Spiel lernen, unseren Fokus auf die guten Dinge legen und jedes Mal, wenn wir zusammenkommen und spielen, den nächsten Schritt machen."

Norwegen vs. Österreich 43:22 (19:10)

Norwegen: Marie Skurtveit Davidsen, Katrine Lunde; Vilde Mortensen Ingstad (6), Stine Bredal Oftedal (4), Kristine Breistøl (4), Henny Reistad (4), Maren Nyland Aardahl (3), Nora Mørk (3), Kari Brattset Dale (3), Marit Jacobsen (3), Sanna Solberg-Isaksen (3), Thale Rushfeldt Deila (3), Stine Skogrand (2), Camilla Herrem (2), Emilie Hovden (2), Veronica Kristiansen (1)



Österreich: Lena Ivancok, Petra Blazek, Antonija Mamic; Ines Ivancok (7), Johanna Reichert (5), Eleonora Stankovic (3), Sonja Frey (2), Josefine Hanfland (2), Ana Pandza (2), Claudia Wess (1), Patricia Kovacs, Klara Schlegel, Kristina Dramac, Nora Leitner, Santina Sabatnig, Philomena Egger



Schiedsrichter: Ruben Maia / Andre Nunes (POR)

Zuschauer: 2202

Siebenmeter: 2/2 ; 2/2

Strafminuten: 2/2