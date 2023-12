Österreich trifft in der EM-Gruppenphase auf Frankreich und die Niederlande

Nach der erfolgreichen Qualifikation für die Europameisterschaft 2024 in Deutschland hat das österreichische Nationalteam bei der heutigen Auslosung in Hamburg seine Gruppengegner erfahren. So bekommt es das ÖFB-Team mit Frankreich und den Niederlanden zu tun. Der dritte Gruppengegner wird erst in den Play-off-Spielen im März ermittelt.

Das österreichische Nationalteam tritt bei der kommenden Europameisterschaft in Deutschland in Gruppe D gegen Frankreich und die Niederlande an. Der dritte Gruppengegner steht erst nach den Play-off-Spielen zwischen Polen, Estland, Wales und Finnland fest. Das ergab die Auslosung für die Vorrunde in der Hamburger Elbphilharmonie. Das ÖFB-Team hatte die Qualifikation mit 19 Punkten nur einen Zähler hinter Belgien auf Platz zwei abgeschlossen und wurde als bester Gruppenzweiter der Quali aus Topf zwei gezogen. Für Österreich ist es nach 2008, 2016 und 2021 die vierte EM-Teilnahme. Bei der Heim-EM 2008 sowie der EM 2016 in Frankreich schied die ÖFB-Auswahl bereits in der Gruppenphase aus, beim vergangenen Turnier schaffte man es ins Achtelfinale, wo gegen den späteren Sieger Italien Schluss war.

Bayern-Legionär Konrad Laimer blickt bei "ServusTV" der kommenden Aufgabe mit Freude entgegen: "Eine schöne Gruppe, auf die wir uns alle freuen können. Wir brauchen uns nicht zu verstecken. Es ist aber klar, dass es für diese Aufgaben sehr starke Leistungen von uns brauchen wird. Wenn man gegen die Besten spielt, will man auch zeigen, was man kann. Dafür spielen wir jeden tag Fußball, um uns gegen solche Gegner wie Frankreich oder die Niederlande zu messen. Wir freuen uns auf die kommenden Aufgaben."

Wie bereits bei den zwei vergangenen Europameisterschaften ziehen der Gruppenerste und -zweite in das Achtelfinale ein, zudem erhalten auch die vier besten Gruppendritten einen Platz in der K.o.-Phase. Das erste Gruppenspiel für die Mannschaft von Teamchef Ralf Rangnick geht am 17. Juni in Düsseldorf gegen Frankreich über die Bühne. Am 21. Juni folgt in Berlin das zweite Duell, ehe mit der Begegnung gegen die Niederlande am 25. Juni erneut in Berlin die Vorrunde abgeschlossen wird.