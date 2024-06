Österreich trifft im EM-Achtelfinale auf die Türkei

Das Rätselraten hat ein Ende, Österreich hat Gewissheit: Die Mannschaft von Ralf Rangnick trifft am 2. Juli im Achtelfinale der EM auf die Türkei.

Nach dem historischen Gruppensieg Österreichs wartete man im rot-weiß-roten Lager gespannt auf das Ende der Mittwochabend-Spiele, um den kommenden Gegner im Achtelfinale (2. Juli, 21 Uhr, LIVE! bei kicker) zu erfahren. Die Türkei sicherte sich in der Gruppe F Platz zwei hinter Portugal und trifft damit auf Österreich. Vor dem Spieltag waren auch noch Tschechien und Georgien mögliche Gegner des ÖFB-Teams.

Nach einem Sieg gegen Georgien (3:1) und einer Niederlage gegen Portugal (0:3) sicherten sich die Türken mit einem 2:1-Sieg im abschließenden Gruppenspiel gegen Tschechien den Aufstieg in die K.o.-Phase. Österreich traf erst vor knapp drei Monaten im Zuge der EM-Vorbereitung in einem Testspiel auf die Türkei, damals feierte die ÖFB-Elf einen 6:1-Heimsieg.

Ein mögliches Viertelfinale wäre die Neuauflage gegen die Niederlande. Das ÖFB-Team hatte die Mannschaft von Ronald Koeman am Dienstag zum Abschluss der Gruppenphase im Berliner Olympiastadion mit 3:2 bezwungen und den Gruppensieg davongetragen. Die Niederländer rutschten als einer von vier aufgestiegenen Gruppendritten ins Achtelfinale - und dort aufgrund des Überraschungssieges von Georgien gegen Portugal (2:0) ins Rasterviertel der Österreicher.

Sollte die ÖFB-Equipe ins Halbfinale einziehen, würde sie dieses am 10. Juli in Dortmund bestreiten. Gegner wären entweder England, die Slowakei, die Schweiz oder Italien. Den Turnierfavoriten Spanien, Portugal, Gastgeber Deutschland, aber auch Frankreich und Belgien könnte Österreich frühestens im Finale am 14. Juli in Berlin begegnen. Die Spiele bis dahin würden ab 2. Juli im Vier-Tage-Rhythmus stattfinden. Vorerst hat die Auswahl von Ralf Rangnick aber bis Dienstag spielfrei. Das Match gegen die Türkei ist das letzte aller acht EM-Achtelfinali.

Jetzt haben Ralf Rangnick und seine Mannschaft also fast eine Woche Zeit, um sich auf ihr erstes K.o.-Spiel bei der EURO vorzubereiten.