Österreich startet in das Handball-Jahr 2024

An diesem Mittwochabend startet Österreichs Frauen-Nationalmannschaft mit ihrem ersten Länderspiel in das Jahr 2024. Gleich zum Auftakt wartet ein erster Gradmesser.

Das erste Spiel des Jahres 2024 für die österreichische Frauen-Nationalmannschaft ist auch das Debüt der neuen Teamchefin Monique Tijsterman. Gleich in ihrem ersten Spiel trifft Tijsterman mit ihrem Team auf Norwegen.

"Ich will sehen, dass wir das umsetzen, was wir in den ersten Trainingseinheiten einstudiert haben", fordert die neue Trainerin. "Danach definieren wir für Sonntag neue Ziele an denen wir bis dahin arbeiten."

Gegen Norwegen als Underdog

Wie schon bei der WM 2023 vor drei Monaten gelten die Österreicherinnen gegen Norwegen als Underdog. Die Skandinavierinnen holten bei ihrer Heim-WM Silber und sind zudem amtierender Europameister. "Norwegen ist physisch unglaublich stark. Wenn du gegen sie einen Fehler machst, sind sie im Gegenstoß gnadenlos. Im Angriff gehen sie viel ins Eins gegen Eins und sind da nur schwer zu stoppen", analysiert die Neo-Teamchefin.

Ein weiteres Plus beim Gegner ist dessen Möglichkeit viel zu variieren, Monique Tijsterman: "Sie sind auf jeder Position mehrfach mit Topspielerinnen ausgestattet, die zudem alle eine etwas andere Spielanlage mitbringen. Das macht es zusätzlich schwer, sich auf ihr Spiel einzustellen."

Österreich mit zwei Ausfällen

Durch die kurzfristigen verletzungsbedingten Ausfälle von Katarina Pandza und Fabienne Tomasini berief Neo-Teamchefin Monique Tijsterman zwei Spielerinnen nach, die gemeinsam mit Philomena Egger ihr Debüt geben könnten.

Die zwei Nachnominierungen lauten Lina Kovacs von HYPO NÖ und Eleonora Stankovic von Greenpower JAGS roomz Hotels Wiener Neustadt.