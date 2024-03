Österreich setzt "Fokus ganz auf Algerien"

Nach dem 29:35 gegen Kroatien stehen Österreichs Handballer nun unter Zugzwang. Am Samstag (17 Uhr, ORF1 und Dyn) wartet mit Algerien eine Pflichtaufgabe, am Sonntag (14.10 Uhr, ARD, ORF1 und Dyn) hofft man dann auf ein "Endspiel" gegen Deutschland, um das Olympiaticket.

"Wir haben noch immer unsere Chancen und jetzt schauen wir, was drin ist", so Lukas Hutecek und Lemgos Rückraumshooter betont: "An unserem System wird sich nicht viel ändern. Das funktioniert vorne und hinten. Wir müssen weniger Fehler machen, konsequent im Abschluss sein und wenn wir unseren Torhütern mehr helfen, haben wir gute Chancen."

Für Sebastian Frimmel war die Niederlage gegen die Kroaten "kein großer Dämper", der Linksaußen von Pick Szeged betont: "Wir wussten, dass wir eine absolute Topleistung brauchen, um Kroatien zu schlagen und das haben wir nicht über 60 Minuten geschafft."

Pajovic warnt vor Algerien

Im Team Austria möchte man sich mit der Vergangenheit nicht lange aufhalten. "Das Spiel ist vorbei, der Fokus liegt nun ganz auf Algerien", so ÖHB-Nationalcoach Ales Pajovic, der vor allem "in der 2. Halbzeit Probleme in der Verteidigung" sah und betonte: "Auch die Torwart-Leistung war nicht auf dem Niveau der EM. Kroatien hatte 16, wir hatten 8 Paraden. Wir wissen wie wichtig die Torwart-Leistung ist."

"Das Spiel wird nicht einfach, wir haben die ganze Zeit nur über Kroatien und Deutschland geredet und Algerien ein wenig vergessen", räumt der Slowene ein und ergänzt: "Sie haben keine schlechte Mannschaft. Sie können in der Deckung gut variieren, spielen eine gute 6:0-Abwehr, sind körperlich groß und schnell. Wir haben aber genug Videomaterial, auch vom Spiel gestern gegen Deutschland."

Frimmels Gänsehaut beim Gedanken an Olympia

Auch ÖHB-Sportdirektor Patrick Fölser räumt ein, dass das Team Austria die Niederlage gegen die Kroaten nicht aus der Bahn wirft. "Man muss sich auch vor dem Turnier Gedanken machen, was alles passieren kann. Das Turnier ist nicht vorbei, wir haben jetzt wieder ein Endspiel. Wir haben aber schon im Vorfeld betont, dass wir in jedem Spiel ´All In´ gehen müssen." Für das Spiel gegen Algerien gibt der frühere Bundesligaprofi aus: "Es muss unser Ziel sein ihnen mit unserer Deckung die Spielfreude zu nehmen."

Zwischen Abpfiff am Samstag und Anpfiff am Sonntag gegen Deutschland liegen knapp 19 Stunden. Doch auch damit beschäftigt man sich längst nicht mehr, nimmt die Situation an, wie sie ist. Zudem steht ein mögliches Paris-Ticket im Fokus und der Gedanke daran sorgt bereits für strahlende Augen, Sebastian Frimmel: "Ich bekomme Gänsehaut, wenn ich die Frage gestellt bekomme, welchen Stellenwert dieses Spiel in meiner Karriere hat. Wichtig ist, dass wir morgen gegen Algerien gewinnen. Aber wenn wir in die Zukunft blicken, ist das natürlich wieder ein Riesenhighlight, vor vollem Haus in Deutschland gegen Deutschland. Und es geht um Olympia. Das wird unbeschreiblich geil."