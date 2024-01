Österreich: Schlüsselspieler verlängert beim Pokalsieger

Der österreichische Handball-Pokalsieger Alpla HC Hard bindet einen Schlüsselspieler an sich. Cheftrainer Hannes Jón Jónsson spricht von einer "brutal guten" Entwicklung seines Schützlings.

Der zum Schlüsselspieler des Alpla HC Hard avancierte Rückraumspieler Karolis Antanavicius verlängert in Hard und hat mit seiner Unterschrift den weiteren Einsatz als Roter Teufel vom Bodensee besiegelt.

Der seit kurzem 26-jährige gebürtige Litauer Karolis Antanavicius wechselte zur Saison 2021/22 von Vilnius VHC Sviesa zum Alpla HC Hard an den Bodensee. "Hard ist eine tolle Gemeinde mit wunderschöner Natur. Ich fühle mich hier sehr wohl und habe hervorragende Bedingungen vor Ort, um mich als Spieler weiterzuentwickeln", so Karolis Antanavicius.

Die bereits dritte Saison geht der knapp zwei Meter große Rückraum-Shooter für die "Roten Teufel" auf Torjagd. "Karolis hat sich brutal gut entwickelt, seit er nach Hard gekommen ist. Er hatte letztes Jahr mit seiner Verletzung zu Beginn eine schwierige Saison hinter sich und lange nicht wieder richtig reingefunden", sagt Cheftrainer Hannes Jón Jónsson.

Er betont: "Aber in der laufenden Saison hat Karolis wirklich gezeigt, was er kann und gefühlt wird er mit jeder Woche immer besser. Seine Entwicklung ist lange noch nicht abgeschlossen und er arbeitet sehr professionell, in allen Bereichen. Karolis ist zum absoluten Schlüsselspieler bei uns geworden - sowohl im Angriff und der Abwehr als auch im Tempospiel."

"Absoluter Wunschspieler"

"Mein Ziel ist es, als Spieler zu wachsen und mich jeden Tag zu verbessern, um der Mannschaft die bestmöglichen Ergebnisse zu liefern. Ich sehe meine Rolle im Team als Führungsspieler, dessen Einsatz und Beitrag für die Mannschaft sehr wichtig sind. Der Alpla HC Hard will immer Titel gewinnen, das ist bekannt. Um die hohen Ziele zu erreichen und erfolgreich zu sein, mache ich mich stark", so Karolis Antanavicius.

Der Sportliche Leiter Thomas Huemer sagt: "Er ist ein sehr wichtiger Spieler für uns in der Offensive sowie auch in der Defensive und hat nach wie vor ein Riesenpotenzial, das wir natürlich sehr gerne gemeinsam mit ihm erarbeiten wollen und aufs Spielfeld bringen möchten. Karolis ist ein absoluter Wunschspieler von uns."

In seiner Zeit in Hard feierte Karolis Antanavicius bislang einen ÖHB-Cupsieg (2023) sowie zwei Supercup-Titel (2023, 2021) und war am, in der Vereinsgeschichte erstmaligen, Einzug in die EHF European League-Gruppenphase beteiligt (2022/23). In der laufenden Saison 2023/24 erzielte er in bereits dreizehn absolvierten Partien in der HLA Meisterliga gesamt 54 Tore, im Schnitt 4,15 Treffer pro Spiel.