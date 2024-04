Österreich peilt ersten Sieg unter neuer Cheftrainerin an

Mit Europameister und Vize-Weltmeister Norwegen hatte Monique Tijsterman einen harten Brocken zum Einstand als Teamchefin des österreichischen Handball-Frauennationalteams. In den letzten beiden Partien des EHF EURO Cup soll nun ein Sieg her.

Katarina Pandza will mit Österreich das Nachbarschaftsduell gegen die Schweiz gewinnen. NTB/AFP via Getty Images

In den letzten beiden Duelln des EHF EURO Cup trifft Österreich am Mittwoch auf die Schweiz. Am kommenden Samstag steht die Partie auswärts gegen Ungarn auf dem Programm.

Mit Spannung in die Trainingswoche

Montagvormittag wurde die Nationalteamwoche mit einer Krafteinheit, in der Katarina Pandza, Stefanie Kaiser, Mirela Dedic und Nina Neidhart unter der neuen Teamchefin Monique Tijsterman erstmals mit von der Partie sind.

Bei den Spielerinnen herrscht eine positive Aufgeregtheit und man ist vor allem froh, dass es jetzt los geht. "Ich bin froh wieder dabei zu sein. Wir alle hatten bereits einige Besprechungen mit Monique und wir haben einen super Eindruck von ihr. Ich bin jetzt vor allem auf die erste Woche gespannt", so die ehemalige Bundesligaspielerin Katarina Pandza.

Österreich mit viel Selbstvertrauen gegen die Schweiz

Ihren Plan hat Monique Tijsterman über die vergangenen Wochen in persönlichen Gesprächen und natürlich in der ersten gemeinsamen Trainingswoche Ende Februar verdeutlicht. Zu Beginn wird der Fokus weiter auf die Deckungsarbeit gelegt. In dieser Woche wird man sich allerdings auch dem Angriff widmen. "Die Entwicklung steht im Vordergrund. Wir sind gerade dabei etwas aufzubauen", erklärt die Teamchefin.

Gleichzeitig peilt das Team den ersten Sieg in der Ära Tijsterman an und geht auch mit viel Selbstvertrauen in das Duell mit der Schweiz, Katarina Pandza: "Zuhause sind wir gegen die Schweiz Favorit. Ein Nachbarschaftsduell ist immer etwas Besonderes."

Und wie schon im Herbst, will man zum Abschluss auch auswärts Ungarn erneut fordern. Doch zunächst zählt einzig das Spiel gegen die Eidgenossinnen. Gewinnt man das Spiel mit mehr als sechs Toren Unterschied, überholt man die Schweiz in der Tabelle und kann den EHF EURO Cup auf Rang 3 beenden.