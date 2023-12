Österreich nominiert 17 Spieler für EM-Vorbereitung

17 Spieler hat Österreichs Handball-Teamchef Ales Pajovic für die EM-Vorbereitung nominiert. Routinier Robert Weber und zwei Bundesliga-Profis stehen im Aufgebot des ÖHB-Teams.

17 Spieler hat Teamchef Pajovic nominiert, 16 werden am 10. Januar zur EM-Vorrunde nach Mannheim reisen. Mit dabei ist auch der vor kurzem eingebürgerte Nemanja Belos, sowie Rechtsaußen Jakob Nigg, der für den verletzten Göppinger Franko Lastro zum Zug kommt.

"Dass Franko ausfällt, ist sehr schade. Umgekehrt bin ich froh, dass wir in Tunesien bereits Jakob Nigg mit dabeihatten, der gezeigt hat, dass er uns helfen kann", so Ales Pajovic. "Vom Prinzip her gehen wir mit dem Kader weiter, den wir in Tunesien hatten." Damals hat Kapitän Mykola Bilyk eine kleine Pause erhalten. Der 27-Jährige ist jetzt wieder dabei und wird das Team wie gewohnt anführen.

"Wir haben gezeigt, dass wir mit vollem Kader gegen die großen Nationen mithalten können. Jetzt heißt es fit und gesund bleiben", so Ales Pajovic. Das österreichische Nationalteam bezieht im slowenischen Rogla Quartier, wird dort fünf Trainingseinheiten absolvieren, ehe man am 29. Dezember (15:15 Uhr) in Slovenj Gradec das erste von insgesamt drei Vorbereitungsspielen auf die EHF EURO 2024 bestreitet und dabei auf Slowenien trifft.

Über Neujahr erhalten die Spieler ein paar Tage frei, ehe die finale EM-Vorbereitung in Stockerau startet. Am 6. Januar im Multiversum Schwechat und am 8. Januar in der Sport NMS Linz Kleinmünchen trifft das ÖHB-Team zweimal auf Island. Am 10. Januar geht es für Bilyk und Co. dann nach Mannheim.

Der 17er-Kader Österreichs

Torhüter:

Thomas Eichberger (Förthof UHK Krems), Ralf Patrick Häusle (Bregenz Handball), Constantin Möstl (Alpla HC Hard)

Außenspieler:

Eric Damböck (HC Fivers WAT Margareten), Sebastian Frimmel (Pick Szeged/HUN), Jakob Nigg (HC Fivers WAT Margareten), Robert Weber (HSG XeNTIS Bärnbach/Köflach)

Rückraum:

Nemanja Belos (HSG Holding Graz), Mykola Bilyk (THW Kiel/GER), Janko Bozovic (Sulaibikhat Club/KUW), Lukas Hutecek (TBV Lemgo Lippe/GER), Markus Mahr (Bregenz Handball), Michael Miskovez (Sparkasse Schwaz Handball Tirol), Moritz Mittendorfer (Förthof UHK Krems), Boris Zivkovic (Azoty Pulawy/POL)

Kreisläufer:

Lukas Herburger (Kadetten Schaffhausen/SUI), Tobias Wagner (Bregenz Handball)