Österreich muss im Tor umplanen

Verletzungsbedingt musste bei Österreich Torhüter Ralf Patrick Häusle kurzfristig für die bevorstehende Olympia-Quali absagen. Für ihn rückte Leon Bergmann nach und ist nach Hannover gereist.

"Es sind fast alle fit, nur Ralf hatte ein paar Probleme mit dem Rücken beim letzten Spiel", erläuterte ÖHB-Coach Ales Pajovic die Personalie und sagte mit Blick auf Leon Bergmann: "Er ist unsere Zukunft. Der Junge ist sehr motiviert und hat ein gutes Mindset. Er spielt eine gute Saison bei den Fivers." Unter anderem ließ der Youngster den früheren HBL-Torwart Thomas Eichberger und auch Louis Oberosler von Bayer Dormagen hinter sich.

"Ich habe nicht damit gerechnet", so Bergmann am Montag. "Es war eine schöne Vorstellung in meinem Kopf, aber ich habe niemanden gewünscht, dass sich jemand wehtut. Ich war nach dem Sieg über Hollabrunn mit ein paar Mitspielern zusammen, als ich dann den Anruf von Ales Pajovic am Handy bekommen habe."

Der 19-Jährige wird damit gegen Kroatien kommenden Donnerstag sein Debüt im A-Nationalteam geben. Großereignisse sind dem Steirer nicht fremd. Mit dem Jugend-Nationalteam Jahrgang 2004 beendete Bergmann letzten Sommer die U19-WM 2023 auf Rang 13, der bislang besten Platzierung eines männlichen U19-Nationalteams bei einer WM.

"Es ist ein Traum, der in Erfüllung geht. Es war schon vor der Euro eine geile Stimmung beim Team, aber jetzt danach noch einmal dabei zu sein, ist eine riesige Ehre", so der Keeper von den Fivers WAT Margareten. "Das kurzfristige Ziel ist es mit der Mannschaft das Olympiaticket zu buchen. Ich möchte immer das Bestmögliche rausholen."

Mit 50 Prozent gehaltenen Bällen gegen Mexiko, 63 gegen Chile, 30 gegen Dänemark, 38 gegen Norwegen, 30 gegen Nordmazedonien, 49 gegen Slowenien und nochmals 55 gegen Brasilien, samt drei Treffern, präsentierte sich der Fivers-Keeper in Topform und war einer der Väter dieses historischen Erfolgs bei der U19 WM 2023.

chs, ÖHB

