Österreich kämpft und verliert, Frankreich verwandelt ersten Matchball

Österreich zeigte gegen Frankreich erneut eine starke Leistung, konnte am Ende aber nicht mit dem Favoriten aus Frankreich mithalten. "So lange so mitzuhalten, ist ein Erfolg", war Österreichs Trainer Aleš Pajovic dennoch zufrieden.

"Respekt vor meinen Jungs. Sie haben wieder 60 Minuten gekämpft", bilanzierte Österreichs Teamchef Aleš Pajovic. "Bis zur 50. Minute haben wir voll mitgehalten. Am Ende ging ein wenig die Kraft aus. So lange so mitzuhalten, ist ein Erfolg.“

"Ich denke, dass wir das in der ersten Halbzeit richtig gut gemacht haben, Frankreich im Griff hatten", fügte Österreichs Kapitän Mykola Bilyk hinzu. "In der zweiten Halbzeit hat man dann gemerkt, dass uns die Kraft ausging, wir unkonzentriert agierten, Bälle weggeworfen haben und aus guten Situationen keine Tore gemacht haben."

"Am Ende des Tages muss man auch sagen, dass Frankreich eine extrem erfahrene Mannschaft haben, mit einem unglaublichen Kader", so Bilyk. "Sie haben das in der zweiten Halbzeit viel besser im Angriff gemacht. Da ist es dann nicht einfach."

Frankreich feiert Halbfinaleinzug

"Wir hatten zwei Matchbälle, wir haben direkt den ersten verwandelt", erklärte dagegen Frankreichs Cheftrainer Guillaume Gille. "Das Spiel war nicht einfach, Österreich hatte seit Beginn der EM kein Spiel mehr verloren und wir haben heute wieder gesehen, warum."

"Es war nicht einfach, Österreich hat gezeigt, warum sie Spanien geschlagen und ein Unentschieden gegen Deutschland herausgeholt hat", unterstrich auch Benoit Kounkoud die Stärke der Österreicher. "Vielleicht waren einige Leute erstaunt, dass wir es so schwer hatten, aber wir waren es nicht." Obwohl Österreich die Franzosen lange forderte, setzte sich das Top-Team am Ende durch und zieht nach dem Sieg ins Halbfinale ein.

"Wir streben nicht nur den Einzug in das Halbfinale an, sondern den Titel", schickte Gille eine erste Kampfansage in Richtung Halbfinale voraus. "Wir wissen, dass wir nun auf viele bekannte Gesichter treffen werden, insbesondere auf viele Nordeuropäer." Neben Frankreich stehen bereits auch Weltmeister Dänemark und Europameister Schweden als Halbfinalisten fest.