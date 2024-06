Österreich in Jubelstimmung: Alaba gibt trainingsfrei, Sabitzer widmet Fans den Sieg

Erst mit den Fans im Stadion, dann mit Austropop im Bus und schließlich mit einem vom Non Playing Captain verordneten trainingsfreien Tag - Österreichs Nationalteam feiert nach dem Aufstieg als Gruppensieger standesgemäß.

Aus Berlin berichtet David Mayr

Österreich hat bei der EURO 2024 den Sprung ins Achtelfinale geschafft. Und das mit einer Kür im letzten Gruppenspiel gegen die Niederlande, dass wohl kaum noch jemand die Bezeichnung als Geheimfavoriten für die ÖFB-Auswahl hinterfragen kann. Eigentlich hätten beide Mannschaften ein Unentschieden runterspielen und sich so den Aufstieg sichern können, doch das Verwalten - das war Teamchef Ralf Rangnick nie müde zu betonen - liege nicht in der DNA seiner Truppe.

"Was mich heute am meisten beeindruckt hat, war die Reaktion der Mannschaft auf die jeweiligen Ausgleichstreffer. Dass wir überhaupt nicht den Kopf unten hatten, sondern dass wir an unserem Spiel festgehalten und weiterhin mutig nach vorne gespielt haben", sagte der Deutsche nach dem furiosen 3:2-Sieg gegen die Niederlande. Zweimal hatte seine Mannschaft den Ausgleich hinnehmen müssen, am Ende setzte sich Rot-Weiß-Rot aber doch gegen Oranje durch.

"Wir sind alle Fußballer, die Spiele gewinnen möchten. Da schütteln wir uns kurz und machen wieder weiter", erklärte Marcel Sabitzer, dass das Spiel auf ein Unentschieden auch zehn Minuten vor Schluss kein Thema war. In der 80. Minute knallte der Dortmund-Legionär den Ball aus spitzem Winkel unter die Latte und weil Frankreich gegen Polen remisierte, brachte den Österreichern ihr Erfolg am Ende sogar Platz eins in der Hammergruppe dieser EM.

"Wir arbeiten sehr hart, aber wir feiern auch sehr gut"

Eine Energieleistung, auch wenn dieses Wort Sabitzer ein müdes Lächeln kostete. "Energie? Das ist keine Frage, wenn du so viele Österreicher hast, die zuschauen, die im Stadion sind, die uns unterstützen und die uns ihr Vertrauen schenken. Dann willst du ihnen etwas zurückgeben", widmete der 30-Jährige den Fans den Sieg. "Deshalb ist es sehr besonders für uns, dass wir den Leuten solche Emotionen und Momente schenken können."

Die Feier vor der Fankurve rund um das Marathontor des Berliner Olympiastadions fiel dann entsprechend ausgiebig aus. "Wer uns Österreicher kennt, der weiß: Wir arbeiten sehr hart, aber wir feiern auch sehr gut", sagte Sabitzer mit einem Schmunzeln. "Nach jedem Sieg, den wir einfahren, wird bei uns im Bus Austropop gespielt. Wir fühlen uns sehr verbunden mit unserem Land. Man darf das nicht mit zu großer Euphorie verwechseln, sondern das ist einfach das Genießen von Momenten."

Dass die Nationalspieler diesen ersten Etappenerfolg bei der EURO noch ein bisschen länger genießen können, haben sie auch David Alaba zu verdanken. "Mein Non Playing Captain hat der Mannschaft vorhin schon gesagt, morgen ist kein Training", verriet Rangnick. "Dann brauch' ich mir darüber auch keinen Kopf zerbrechen und wir trainieren erst übermorgen wieder." Bei einer Woche Pause vor dem Achtelfinale in Leipzig am 2. Juli (21 Uhr, LIVE! bei kicker) kann man die Zügel schon einmal kurz locker lassen.