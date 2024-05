Österreich hofft bei der WM auf historische Viertelfinalteilnahme

Österreich hat nach einem 4:1 gegen Norwegen bei der WM in Tschechien die erste Viertelfinalteilnahme seit 30 Jahren vor Augen. Die USA haben derweil einen neuen ewigen WM-Topscorer.

Österreich, das 2023 nur dank eines Erfolgs im Penaltyschießen gegen Ungarn im letzten Hauptrundenspiel erstklassig geblieben war, setzte sich in seinem vorletzten Vorrundenspiel gegen Norwegen mit 4:1 durch.



Damit weisen die Alpenländer in der Gruppe nun sieben Punkten auf - genauso viele wie der viermaligen Weltmeister Finnland. Den direkten Vergleich mit den Finnen hatte Österreich völlig überraschend und auf dramatische Weise für sich entschieden (3:2). Schon gegen Titelverteidiger Kanada hatten die Österreicher völlig überraschend einen Punkt geholt, als sie erstmals in der WM-Geschichte im letzten Drittel einen Fünf-Tore-Rückstand aufgeholt hatten.

Direkter Vergleich spricht für Team Austria

Österreichs Jungstar auf der Center-Position, Marco Rossi von NHL-Klub Minnesota Wild, bereitete die ersten drei Tore für sein Team durch einen Doppelpack von Peter Schneider (29., 34.) sowie Dominic Zweger, der das 2:0 nur 30 Sekunden nach Schneiders 1:0 markierte, jeweils mit einem Assist vor. Nach dem 1:3 der Norweger (54.), bei denen Henrik Haukeland von der Düsseldorfer EG im Tor stand, sorgte Mario Huber in der 58. Minute ins leere norwegische Tor für die Entscheidung.

Finaler Gegner in der Hauptrunde ist für Österreich am Dienstag (12.20 Uhr) nun Aufsteiger Großbritannien. Finnland hat zwar noch zwei Spiele zu absolvieren, muss aber 24 Stunden nach der Partie gegen Dänemark (Montag, 20.20 Uhr) auch noch gegen die noch ungeschlagenen Schweizer antreten (Dienstag, 20.20 Uhr). Bei Punktgleichheit mit Finnland spräche der direkte Vergleich zugunsten von Team Austria.

Nach Necas kommen auch Pastrnak und Zacha

Gastgeber Tschechien darf sich derweil in der Gruppe A auf weitere Verstärkung aus der NHL freuen. So sollen Anfang der Woche Superstar David Pastrnak und sein Teamkollege Pavel Zacha in Prag eintreffen. Beide Akteure waren in den Stanley Cup Playoffs mit den Boston Bruins an den Florida Panthers gescheitert.

Zuvor war mit Martin Necas (nach dem aus der Carolina Hurricanes gegen die New York Rangers) bereits ein weiterer NHL-Stürmer in die tschechische Metropole angereist.

USA: Gaudreau überholt Kane als Topscorer

In der deutschen Gruppe B lösten die USA mit einem 10:1 gegen Kasachstan ihr Ticket für die K.-o.-Runde. NHL-Star Brady Tkachuk von Stützle-Klub Ottawa Senators gelang ein Hattrick. Es war zugleich der erste zweistellige Sieg eines Teams bei der WM 2024. Dabei stellte Stürmer Johnny Gaudreau einen neuen WM-Rekord für die USA auf. Denn der Stürmer der Columbus Blue Jackets überholte mit nunmehr 43 Scorerpunkten bei WM-Turnieren Superstar Patrick Kane.

Deutschland könnte sich derweil bereist am späten Sonntagabend ohne eigenes weiteren Zutun über die Viertelfinalqualifikation freuen - falls Lettland im Duell mit der Slowakei (20.20 Uhr) kein Sieg nach regulärer Spielzeit gelingt.