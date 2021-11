Österreich geht mit Foda ins WM-Play-off

Österreichs Teamchef Franco Foda bleibt zumindest bis zum WM-Play-off im kommenden März im Amt.

ÖFB-Präsident Gerhard Milletich kündigte in einem ORF-Interview am Montag nach dem 4:1-Sieg gegen Moldau an, dass Franco Foda auch bei den Spielen des WM-Play-offs an der Seitenlinie stehen wird.

Schon länger wird darüber spekuliert, ob der Deutsche auch nach Abschluss der WM-Qualifikation weiter Teamchef der österreichischen Nationalmannschaft bleiben wird. Bis jetzt hat sich Milletich mit einem klaren Bekenntnis zurückgehalten. Mit den Siegen gegen Israel und Moldau in den letzten beiden Qualifikationsspielen dürfte sich Foda zumindest für die Partien des WM-Play-offs das Vertrauen des Präsidenten verdient haben.

Ende März geht es im WM-Play-off-Semifinale auswärts gegen einen wohl hochkarätigen Gegner, der den Österreichern am 26. November in Zürich zugelost wird.