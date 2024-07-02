Pentz - Posch, Danso, Lienhart, Mwene - Seiwald, Laimer, Schmid, Baumgartner, Sabitzer - Arnautovic
Reservebank:
N. Hedl (Tor), Lindner (Tor), Daniliuc, Querfeld, Wöber, Grillitsch, Kainz, Prass, M. Seidl, Entrup, Gregoritsch, Grüll, Weimann
Trainer:
Rangnick
Günok - Müldür, Demiral, Bardakci, Kadioglu - Ayhan, Yüksek, Arda Güler, Kökcü, Yildiz - Yilmaz
Reservebank:
Bayindir (Tor), Cakir (Tor), Celik, Kaplan, Kahveci, Okay, Özcan, Yazici, Akgün, Aktürkoglu, Kilicsoy, Tosun, Yildirim
Trainer:
Montella