Im letzten der acht Achtelfinalspiele bei der EM in Deutschland kommt es ab 21 Uhr in Leipzig zum Duell zwischen Österreich und der Türkei. Der Gewinner trifft am Samstagabend (21 Uhr) im Olympiastadion in Berlin auf die Niederlande, die sich früher am Abend in ihrem Achtelfinale gegen Rumänien mit 3:0 durchsetzen.