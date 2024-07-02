Europameisterschaft

Europameisterschaft Liveticker

Europameisterschaft 2024, Achtelfinale
Österreich
Österreich
Österreich
in 8 Min.
Türkei
Türkei
Türkei

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20:48 Uhr
Referee der Partie ist der Portugiese Artur Soares Dias, als VAR im Einsatz ist sein Landsmann Tiago Martins.
20:15 Uhr
Freiburgs Stürmer Gregoritsch hatte beim 6:1 sogar einen Dreierpack geschafft. Dennoch setzt Rangnick heute - wie schon gegen die Niederlande, die im Viertelfinale nun erneut österreichische Gegner werden würden - im Sturmzentrum auf Arnautovic.
20:15 Uhr
Bei großen Turnieren standen sich beide Teams noch nie gegenüber, wohl aber in Qualifikations- oder Freunschaftsspielen - letzteres zuletzt erst am 26. März dieses Jahres. Österreich gewann die Partie mit 6:1 überdeutlich. Ein Faktor auch für das heutige Spiel? "Wir sollten uns nicht von unseren Emotionen mitreißen lassen, wir können nicht aus Rache handeln. Wir wissen, was Österreich kann, wir wissen aber auch, was wir können", meint Montella dazu.
19:57 Uhr
Bei der Türkei stellt Coach Vincenzo Montella nach dem 2:1-Erfolg gegen Tschechien in der Gruppenphase dreimal um, zweimal aufgrund der Gelb-Sperren. Akaydin, Calhanoglu und Özcan (Bank) werden durch Bardakci (nach Gelb-Sperre), Ayhan und Kökcü ersetzt.
19:55 Uhr
Im Vergleich zum 3:2 gegen die Niederlande am 3. Spieltag der Gruppenphase tauscht Österreichs Coach Ralf Rangnick auf vier Positionen: Statt Wöber, Prass, Grillitsch und dem gesperrten Wimmer spielen Danso, Mwene, Laimer sowie Baumgartner.
19:49 Uhr
Insgesamt drei Spieler fehlen auf beiden Seiten mit Gelb-Sperre: Bei Österreich lediglich Wolfsburgs Offensivakteur Wimmer, bei den Türken mit Innenverteidiger Akaydin und Mittelfeldstratege Calhanoglu deren zwei. "Er ist ein unersetzlicher Spieler", machte Montella keinen Hehl daraus, wie schwer Calhanoglus Sperre für die Türkei schmerzt.
19:48 Uhr
Im letzten der acht Achtelfinalspiele bei der EM in Deutschland kommt es ab 21 Uhr in Leipzig zum Duell zwischen Österreich und der Türkei. Der Gewinner trifft am Samstagabend (21 Uhr) im Olympiastadion in Berlin auf die Niederlande, die sich früher am Abend in ihrem Achtelfinale gegen Rumänien mit 3:0 durchsetzen.

Liveanimation

Begegnungen

Österreich
Österreich
in 8 Min.
Türkei
Türkei

Aufstellung

Pentz - Posch, Danso, Lienhart, Mwene - Seiwald, Laimer, Schmid, Baumgartner, Sabitzer - Arnautovic

Reservebank:
N. Hedl (Tor), Lindner (Tor), Daniliuc, Querfeld, Wöber, Grillitsch, Kainz, Prass, M. Seidl, Entrup, Gregoritsch, Grüll, Weimann

Trainer:
Rangnick

Günok - Müldür, Demiral, Bardakci, Kadioglu - Ayhan, Yüksek, Arda Güler, Kökcü, Yildiz - Yilmaz

Reservebank:
Bayindir (Tor), Cakir (Tor), Celik, Kaplan, Kahveci, Okay, Özcan, Yazici, Akgün, Aktürkoglu, Kilicsoy, Tosun, Yildirim

Trainer:
Montella

Taktische Aufstellung

Bilder

Türkische Fans in Leipzig auf dem Weg zum Stadion
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