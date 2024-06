Auch ÖFB-Trainer Ralf Rangnick weiß um die Schwere der Aufgabe, genauso aber um die Qualität im eigenen Team, wie er im vor Kurzem im kicker-Interview verriet. "Wir haben schon eine richtig schwere Gruppe erwischt, aber das gilt für die anderen auch: Ich glaube nicht, dass unsere Gegner erfreut sind, gegen uns zu spielen - so selbstbewusst sind wir schon. Es wird eine große Herausforderung. Wenn wir in der Gruppe weiterkommen wollen, müssen wir am absolut obersten Level performen."