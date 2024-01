Österreich feiert Constantin Möstl und träumt von der großen Überraschung

"Für mich ist ein Traum in Erfüllung gegangen", erklärte Constantin Möstl beim Auftaktsieg gegen Rumänien. Auch dank der überzeugenden Leistung des jungen Torhüters träumt Österreich von der großen Überraschung in ihrer Hammergruppe B.

"Der Schlüssel war heute, dass unsere 6:0-Abwehr heute richtig geil funktioniert hat", freute sich Österreichs Cheftrainer Ales Pajovic über die Defensivleistung seiner Mannschaft nach dem Auftaktsieg gegen Rumänien. Hinter der Abwehr überragte der junge Torhüter Constatin Möstl, der nach seinem EM-Debüt ein Extra-Lob vom Trainer erhielt: "Constantin war unglaublich, das habe ich so nicht erwartet."

"Für mich ist ein Traum in Erfüllung gegangen“, strahlte der Player of the Match im Interview mit der EHF. "Ich kann mir immer noch nicht vorstellen, wie gut ich heute gespielt habe, aber ich will nicht arrogant klingen. Für mich ist es sehr gut gelaufen. Aber am Ende zählen nur unsere zwei Punkte."

Dabei tat sich Österreich lange Zeit schwer gegen das Team, das man bereits in der EM-Qualifikation für dieses Turnier zweimal schlagen konnte. "In der ersten Hälfte hat man es gesehen, wir sind nicht weggezogen", so Möstl, der gegenüber der EHF ergänzte: "In der zweiten Halbzeit haben wir einen Weg gefunden, mehr Tore zu erzielen, und als wir in Führung gingen, wussten wir, dass wir dafür kämpfen mussten."

Erstes Endspiel gegen Kroatien

Jetzt wartet auf Österreich im zweiten Spiel der Gruppe B das erste Kracherduell gegen das favorisierte Kroatien, das am späten Abend mit dem deutlichen Sieg gegen Spanien für die erste große Überraschung der Handball-EM sorgte. "Kroatien ist eine Weltklasse-Mannschaft“, erklärte Möstl, der seit dieser Saison in Österreich für Alpla HC Hard spielt, mit Blick auf die nächste Partie.

"Wir können träumen, sie analysieren und unser Bestes geben und vielleicht sogar für eine kleine Überraschung sorgen", hofft der Matchwinner von Österreich. Auch Trainer Pajovic richtete nach dem Schlusspfiff den Fokus auf den Sonntag. Gegen Kroatien wolle sein Team "All in" gehen, wie Pajovic betonte.

Das Ziel der Österreicher ist das Erreichen der Hauptrunde. Mit dem Sieg gegen Rumänien ist der erste Schritt getan, doch um den Einzug in die nächste Runde perfekt zu machen, braucht es weitere Punkte. Gegen Kroatien, die nach ihrem überraschenden Kantersieg beflügelt in die Partie gehen dürften, wird auch die Unterstützung von den Rängen ein Faktor sein. "Ich freue mich schon darauf von 10.000 Kroaten ausgepfiffen zu werden", meinte Möstl nach der Partie.

