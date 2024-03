Österreich - Deutschland in Liveticker, Livestream und Free-TV

Deutschlands Handballer wollen sich mit einem Sieg über Österreich für die Olympischen Spiele qualifizieren. Vor dem Duell mit dem Nachbarland an diesem Sonntag (14.10 Uhr/ARD, ORF1 und Dyn) beim Turnier in Hannover sucht das DHB-Team allerdings nach Selbstvertrauen.

Der Frust nach dem ernüchternden 30:33 am Samstag gegen Kroatien war groß. Für die Mannschaft ist das Spiel gegen Österreich ein Endspiel um die Olympia-Teilnahme, für Bundestrainer Alfred Gislason geht es um den Job. Der Vertrag des Isländers verlängert sich nur bis 2027, wenn sich Deutschland ein Ticket nach Frankreich sichert.

"Es ist ein Endspiel um das Olympiaticket", sagte Gislason, "es geht um alles." Immerhin machte dem Isländer die Aufholjagd in der zweiten Hälfte beim 30:33 (10:16) gegen Kroatien Mut: "Da haben wir mit mehr Selbstvertrauen gespielt."

Auch Österreich hat gegen Kroatien mit 29:35 verloren, gegen Algerien konnten sich beide Teams klar durchsetzen. Das DHB-Team siegte mit einer starken zweiten Hälfte mit 41:29, Österreich feierte ein 41:26. Damit würde Deutschland für das Ticket zu Olympia ein Remis reichen. Ein 22:22-Unentschieden gab es im letzten Duell bei der Handball-EM im Januar.

In Hannover werden am Wochenende zwei Tickets für die Olympischen Sommerspiele vergeben. Kroatien konnte sich am Samstag bereits das erste davon sichern. Da man zudem auch

Olympiaqualifikation im Fernsehen

Der Streamingdienstanbieter Dyn überträgt sämtliche Partien im Rahmen der Olympiaqualifikation. Zudem bietet man auch am Donnerstag eine Konferenz an, Kommentator Lennart Wilken-Johannes und Moderatorin Hannah Nitsche haben Experte Pascal Hens dabei.

Alle Spiele des Team Austria werden live auf ORF 1 übertragen. Die Partien von Deutschland gibt es auf unterschiedlichen Sendern im Free-TV. Das Auftaktspiel gegen Algerien überträgt Sport 1, das Duell mit Kroatien das ZDF und die abschließende Partie gegen Österreich die ARD.

Liveticker Österreich - Deutschland

Aufgebote

Die angeschlagenen Kreisläufer Golla und Kohlbacher reisten am Montag nach Hannover, wo von Donnerstag bis Sonntag die Paris-Tickets vergeben werden. 2016-Europameister Pekeler steht aber auf Abruf bereit."Aktuell glaube ich, dass wir mit dem aktuellen Kader zurecht kommen werden. Wir haben momentan nicht vor, Veränderungen vorzunehmen", sagte DHB-Sportvorstand Axel Kromer bei einem Medientermin am Montag.

Handball-Bundestrainer Alfred Gislason hat Franz Semper und Luca Witzke vom SC DHfK Leipzig nachnominiert, da mit Kai Häfner (TVB Stuttgart) und Martin Hanne (TSV Hannover-Burgdorf) zwei Spieler ausfallen. Aus dem ursprünglich 18 Mann umfassenden Aufgebot hatte zuvor bereits Kreisläufer Justus Fischer verletzt absagen müssen.

Österreichs Coach Ales Pajovic kann nahezu aus dem Vollen schöpfen, lediglich auf der Position des zweiten Torhüters musste das Team Austria kurzfristig umplanen. "Es sind fast alle fit, nur Ralf hatte ein paar Probleme mit dem Rücken beim letzten Spiel", erläuterte Pajovic im Vorfeld der Olympiaqualifikation.

Der Slowene sagte mit Blick auf Leon Bergmann, der nun mit 19 Jahren seine ersten Länderspiele absolviert: "Er ist unsere Zukunft. Der Junge ist sehr motiviert und hat ein gutes Mindset. Er spielt eine gute Saison bei den Fivers." Unter anderem ließ der Youngster den früheren HBL-Torwart Thomas Eichberger und auch Louis Oberosler von Bayer Dormagen hinter sich.

Im Vorfeld des Turniers konnten alle Teams einen Kader von bis zu 18 Spielern melden. Die Mannschaften müssen eine Stunde vor dem Anwurf eines Spiels ihren Kader auf jeweils sechzehn Spieler reduzieren. Zusätzlich können im Laufe des Turniers bis zu fünf Wechsel aus einem erweiterten Aufgebot von 35 Spielern vorgenommen werden.

Kader Österreich für die Olympiaqualifikation

Nr. Name Pos. Geb. Verein 1 Leon Bergmann TW 17.04.2004 HC FIVERS WAT Margareten 98 Constantin Möstl TW 01.04.2000 Alpla HC Hard 45 Eric Damböck LA 06.09.1999 HC FIVERS WAT Margareten 20 Sebastian Frimmel LA 18.12.1995 MOL-Pick Szeged/HUN 57 Jakob Nigg RA 06.05.2003 HC FIVERS WAT Margareten 28 Robert Weber RA 25.11.1985 HSG XeNTiS Bärnbach/Köflach 53 Mykola Bilyk RL 28.11.1996 THW Kiel/GER 72 Lukas Hutecek RL 02.07.2000 TBV Lemgo-Lippe/GER 6 Markus Mahr RL 03.11.2000 Bregenz Handball 97 Michael Miskovez RL 29.08.1997 Sparkasse Schwaz HANDBALL 34 Moritz Mittendorfer RL 21.10.1996 Förthof UHK Krems 66 Elias Kofler RM 09.08.2000 1. VfL Potsdam/GER 7 Janko Bozovic RR 14.07.1985 Al-Sulaibikhat SC/KUW 30 BorisZivkovic RR 02.05.1992 SG Flensburg-Handewitt/GER 26 Lukas Herburger KM 19.12.1994 Kadetten Schaffhausen/SUI 29 Lukas Schweighofer KM 29.12.1992 HSG Holding Graz 55 Tobias Wagner KM 26.03.1995 Bregenz Handball

Kader Deutschland für die Olympiaqualifikation