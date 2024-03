Österreich beißt sich an Norwegens Deckung die Zähne aus

Österreichs Handball Frauen Nationalteam musste sich Sonntagnachmittag im EHF EURO Cup in Innsbruck Norwegen 22:39 geschlagen geben. Der amtierende Europameister, bei dem sämtliche Spielerinnen sichtlich um einen Platz im Olympia-Kader kämpften, kam über eine starke Deckung immer wieder in den Gegenstoß und setzte sich bereits zur Pause 19:8 ab.

"Da waren einfach keine Lücken", hatte auch Josefine Hanfland die starke Deckungsarbeit Norwegens anzuerkennen. Immer wieder zwangen die Skandinavierinnen Österreich ins Zeitspiel und damit zu technischen Fehlern und Fehlwürfen. Bekannt für das womöglich beste Umschaltspiel der Welt, setzte sich Norwegen von 2:2 auf 9:2 ab.

Österreich fand über weite Strecken kein Mittel gegen die rollenden Angriffe, fand dann aber dank einiger Paraden der Schlussfrauen Lena Ivancok und Antonija Mamic besser ins Spiel. Zur Halbzeit sah man sich mit 8:19 im Rückstand.

Am Sieg Norwegens war nicht mehr zu rütteln, doch mit Herz und Kampfgeist stemmte man sich verbissen gegen den Vize-Weltmeister und versuchte akribisch die Vorgaben von Teamchefin Monique Tijsterman umzusetzen. Mit einer offensiven Deckungsvariante gelangen einige Balleroberungen, während man im Angriff mutig ins Eins gegen Eins ging.

Am Ende setzte sich Norwegen 39:22 durch und führt die Tabelle mit dem Punktemaximum an. Weiter geht es für die Österreicherinnen am 3. April zuhause gegen die Schweiz, mit der man nach dem 27:33 noch eine Rechnung offen hat.

Stimmen zum Spiel

"Wir haben 22 Tore gemacht, das ist zu wenig. Es waren erneut zu viele technische Fehler und Fehlwürfe. Das müssen wir besser machen. Ich denke, dass die offensive Abwehr die Spielerinnen aggressiver macht und das die Gegner vielleicht aus der Balance bringt. Für die Heim-EURO brauchen wir zwei Abwehrsysteme, daran haben wir auch intensiv gearbeitet. Die Gruppe will lernen und das ist großartig", analysierte Teamchefin Monique Tijsterman.

Auch Kreisspielerin Josefine Hanfland übt etwas Kritik an der Leistung ihrer Mannschaft: "In der ersten Halbzeit hatten wir vor allem im Angriff einige Probleme. Norwegen stand in der ersten Halbzeit unglaublich kompakt. Da haben wir zu viele Bälle verloren und Norwegen ist schnell gekommen. Die 5:1-Abwehr hat für einen Impuls gesorgt und im Angriff sind in der zweiten Halbzeit speziell die jungen Spielerinnen mutig in den Zweikampf gegangen. Wir haben diese Woche sehr viel Deckung trainiert. Die Theorie können wir, jetzt braucht es noch die Praxis. Wir nehmen jedenfalls viel mit aus dieser Woche."

Österreich - Norwegen 22:39 (9:18)

Österreich: Mamic, L. Ivancok, Blazek; I. Ivancok 6, Dramac 5, Pandza 3, Sabatnig 2, Reichert 2, Egger 2, Frey 1, Hanfland 1, Kovacs, Schlegel, Wess, Leitner, Stankovic



Norwegen: Skurtveit Davidsen, Raasok; Bakkerud 8, Kristiansen 6/2, Herrem 5, Breistøl 5, Hovden 4/1, Ingstad 3, Jacobsen 2, Novak 2, Dale 1, Solberg-Isaksen 1, Sæteren 1, Rushfeldt Deila 1

Schiedsrichter: Gianna Stella Merisi (ITA) / Andrea Alejandra Pepe (ITA)

Zuschauer: 2500

Siebenmeter: - ; 3/3

Strafminuten: 6 / 2