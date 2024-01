Österreich bei Handball-EM gegen Deutschland mit einer Sensation, die schmerzen darf

Österreich wird zwischenzeitlich "narrisch" - und ärgert sich, dass es am Ende in der Hauptrunde der Handball-EM nicht zum Sieg gegen Deutschland reicht. Die Halbfinal-Sensation ist aber weiter möglich.

Konrad Wilczynski hielt es nicht mehr aus. "Noch sechs Minuten, zwei Tore vor, vor 20.000", rief der ehemalige österreichische Handball-Nationalspieler und frühere Bundesliga-Spieler erregt ins Mikrofon des ORF, dann ergänzte der "Konny" etwas voreilig den Satz, der seit dem "Wunder von Cordoba" 1978 Hinweis auf eine nahende sportliche Sensation ist: "I werd' narrisch."

Als wenig später Schluss war im Duell mit dem schier übermächtigen Nachbarn Deutschland, da wussten sie im Land der Skifahrer nicht so genau, was sie mit dem Resultat anfangen sollten. 22:22, schön und gut, aber zwölf Minuten vor dem Ende hatten sie ja noch 21:16 vorne gelegen. "Okay", sagte Experte Wilczynski, "ein Punkt geholt, das ist nicht vorstellbar gewesen".

Nicht vorstellbar auch, wie viele Österreicher nun Handball schauen. Die "Sensation, die sogar schmerzen darf" (Kurier) verfolgten im ORF 700.000 Zuschauer im Schnitt (22 Prozent Marktanteil). Zum Vergleich: Die Abfahrt am Samstagmittag auf der Streif in Kitzbühel sahen im Schnitt 1,23 der 8,95 Millionen Österreicher (79 Prozent Marktanteil). In Deutschland kam das Nachbarschaftsduell im Handball bei 7,7 Millionen Zuschauer auf 27,1 Prozent Marktanteil.

Matchwinner: "Der Consti"

Einig waren sich die Österreicher jedenfalls, wem sie diesen "Punkt so süß wie ein Sieg" (Kleine Zeitung) zu verdanken hatten: Constantin Möstl (23), ihrem "genialen Torhüter", wie Wilczynski schwärmte.

"Ich weiß nicht, was mit dem los ist. Der ist einssiebzig und hält jeden Ball", bemerkte Kreisläufer Tobias Wagner, eine 1,98 m große und 128 kg schwere Wuchtbrumme, mit trockenem Humor.

Der "Consti" misst übrigens 1,86 m, spielt derzeit noch in der österreichischen Liga beim Alpla HC Hard vor im Schnitt 1200 Zuschauern - steht dem Vernehmen nach aber im Sommer vor einem Wechsel in die Handball Bundesliga. Er parierte aberwitzige 47,22 Prozent der Würfe, zum dritten Mal bei dieser EM wurde er nachher zum Player of the Match gewählt - was ihm freilich ziemlich wurscht war: "Es fühlt sich trotzdem wie ein verlorener Punkt für uns an."

Aber: Noch ist ja nichts verloren. "Alles ist möglich", betonte Constantin Möstl. Auch gegen Olympiasieger Frankreich? Bei einer Niederlage wäre der Einzug in das Halbfinale zwar weiter möglich, es würde aber Schützenhilfe benötigen. Bei einem Sieg hingegen hätte Österreich gegen Island einen finalen Matchball.

Doch daran dachte erst mal keiner bei den Österreichern. "Meine Damen und Herren", sagte Tobias Wagner lässig zu den Zuschauern, "danke fürs Einschalten, wir sehen uns Montag".