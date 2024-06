Österreich baut auf Erfahrung von Ex-NHL-Coach Krueger

Das österreichische Nationalteam will vor der EM-Endrunde in Deutschland nichts unversucht lassen und beschreitet dabei durchaus unkonventionelle Wege.

Mit VEU Feldkirch gewann er 1998 die European Hockey League, in der NHL betreute er die Edmonton Oilers und die Buffalo Sabres. Bei der EM in Deutschland soll auch das ÖFB-Team von der Erfahrung von Ralph Krueger profitieren. Der 64-Jährige, Aufsichtsratsvorsitzender der Wiener Austria und zuvor Präsident beim Premier-League-Club Southampton, hält am Donnerstagabend im Teamcamp in Berlin einen rund einstündigen Motivations-Workshop mit den Spielern ab.

Krueger hatte der ÖFB-Auswahl bereits in der Vorbereitung in Windischgarsten einen Besuch abgestattet. Der Deutsch-Kanadier mit Schweizer Pass befindet sich von Mittwoch bis Freitag im Mannschaftshotel, Ralf Rangnick schätzt vor allem seine Turniererfahrung. "Für uns als Trainerstab ist es die erste EM", erklärte der ÖFB-Teamchef. Krueger dagegen habe als Eishockey-Spieler und -Trainer 13 Weltmeisterschaften und vier Olympische Spiele erlebt. "Viel mehr Erfahrung in einer Mannschaftssportart geht nicht."

Krueger tauscht sich mit Alaba aus

Zuerst habe sich laut Rangnick nur das Trainerteam mit Krueger ausgetauscht, in Berlin sollte nun auch die Mannschaft in den Genuss kommen. "Erfahrung ist immer gut", erklärte Verteidiger Philipp Lienhart. "Wir versuchen, so viel wie möglich von dem, was er uns weitergibt, auch umzusetzen."

Beim Training am Donnerstag tauschte sich Krueger auch lange mit "Non-playing Captain" David Alaba aus. Der Real-Madrid-Star ist trotz seines Kreuzbandrisses mit dem Team zur EM gefahren. Er soll neben guter Stimmung nicht zuletzt seine Erfahrung einbringen und als Motivator dienen. Ein spanischer TV-Sender, der von der Einheit im Berliner Olympiapark berichtete, nannte den 31-Jährigen Österreichs "Schattenkapitän".

Auch Gassert fungiert als Motivator

Mit Marc Gassert wird laut ÖFB-Angaben noch ein weiterer Motivationskünstler punktuell an einigen Tagen bei der Mannschaft sein. Der asiatische Kampfsport-Künstler, der sich selbst "der blonde Shaolin" nennt, hatte schon im Vorjahr als Mentaltrainer mit dem Nationalteam gearbeitet. Der 47-Jährige verfügt über Schwarze Gürtel in Karate, Taekwondo und Shaolin Kung Fu. In Deutschland ist er ein gefragter Keynote-Speaker.

Zwei Tage vor dem EM-Auftakt gegen Frankreich soll der Besuch eines Konzerts von Rod Stewart noch einmal für Ablenkung im ÖFB-Camp sorgen. Rangnick hat sein Trainerteam und die Spieler zur Show des britischen Alt-Rockers am Samstagabend (20 Uhr) in der Uber Arena im Osten der Berliner Innenstadt eingeladen. Aus dem Teamquartier im Westen sind es rund 45 Busminuten. Tags darauf steht zu Mittag (11.45 Uhr) noch in Berlin das Abschlusstraining auf dem Programm, ehe der ÖFB-Tross am Sonntagnachmittag (16 Uhr) zum Spiel nach Düsseldorf aufbricht.