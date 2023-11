Österreich als Nummer 6 des Jahres gegen die Nummer 36 Deutschland

Verkehrte Fußballwelt. Österreich geht heute als Nummer 6 im europäischen Jahresranking in das Duell gegen den "großen Nachbarn" Deutschland, den nach einem weiteren enttäuschenden Jahr auch ein Sieg in Wien bestenfalls von Platz 36 auf Rang 34 hieven könnte.

Bevor Österreich heute (20.45 Uhr, LIVE! bei kicker) auf Deutschland trifft und die letzten zehn Länderspiele des Jahres in Europa über die Bühne gehen, nimmt das ÖFB-Team im Jahresranking 2023 mit sechs Siegen, zwei Remis und einer einzigen Niederlage (gegen Belgien) mit einem Punkteschnitt von 2,22 unter den 54 UEFA-Nationen (ohne das sanktioniere Russland) den hervorragenden sechsten Platz ein.

Nach zwei - durch die EURO-Teilnahme und die schwere Nations-League-Gruppe bedingt - bilanztechnisch schwächeren Jahren schließt Österreichs Nationalteam damit wieder an die Bilanz des Jahres 2020 an, als Franco Foda das Team zu sechs Siegen, einem Remis und einer Niederlage führte. Allerdings beschränkte sich das Spielprogramm aufgrund der Corona-Pandemie damals beinahe ausschließlich auf die Spiele in der B-Liga der Nations League gegen Norwegen, Rumänien und Nordirland.

Portugal vor Frankreich

In diesem Jahr dominieren die Ergebnisse in der EM-Qualifikation das Ranking. Portugal etwa hat außer der zehn Qualifikationsspiele in Gruppe J keine weiteren Länderspiele bestritten. Demnach führen Cristiano Ronaldo & Co. mit ihren zehn Quali-Siegen, 36:2 Toren und dem perfekten Punkteschnitt von 3,00 die Jahrestabelle an. Frankreich, das heute noch in Griechenland antritt, folgt mit einem Punkteschnitt von 2,67 aus acht Siegen (32:4 Tore) und einer Niederlage (gegen Deutschland!) auf Platz zwei. Den hat England am Montag mit einem 1:1-Unentschieden in Nordmazedonien verloren, das den Schnitt der Southgate-Elf auf 2,60 sinken ließ. Mit 26:5 Toren behaupten die Engländer aber den dritten Platz um einen Treffer vor Österreichs Gruppengegner Belgien, der wie England auf acht Siege und zwei Remis kam, aber dabei ein Gegentor mehr zuließ.

Spanien ist die fünfte Nation, der Österreich noch den Vortritt lassen musste. Die "Furia Roja" kam auf 2,50 Punkte pro Spiel (8 Siege, 1 Remis, 1 Niederlage). Diese fünf Teams bilden bei der Endrunden-Auslosung am 2. Dezember in Hamburg auch den ersten Los-Topf - eines von ihnen wird deshalb Gegner Österreichs bei der EURO 2024 in Deutschland sein.

Deutschland schlechter als 2018

Gastgeber Deutschland hat heute gegen Österreich noch die Chance, seine mehr als durchwachsene Bilanz etwas aufzumöbeln. Drei Siege, zwei Remis und fünf Niederlagen (17:20 Tore) aus zehn Spielen ergeben einen Punkteschnitt von 1,10 - ein neuer Tiefpunkt nach den 1,15 aus dem WM-Jahr 2018. Selbst ein Sieg in Wien könnte die Nagelsmann-Truppe nur noch um zwei Ränge, von 36 auf 34, nach oben schieben. Zwischen Israel (1,33) und den Kosovo (1,22), die allerdings heute auch noch die Gelegenheit haben, zuzulegen.

Logischerweise gibt es keinen Teilnehmer an der EURO 2024, der schlechter platziert ist als Deutschland. Die beiden EM-Starter mit dem niedrigsten Punkteschnitt sind Italien und Schottland, die mit ihren 1,70 Zählern aktuell die Plätze 22 und 23 einnehmen. Während den Schotten, die einen besseren Schnitt mit zwei Testspiel-Niederlagen verpassten, ein Platz in Los-Topf 3 sicher ist, rutscht Titelverteidiger Italien noch in den vierten Topf, wenn Kroatien heute mit einem Sieg gegen Armenien die EM-Teilnahme fixiert.

Unbesiegte Ungarn

Nur knapp hinter Österreich rangiert der ehemalige "Erbfeind" Ungarn, der in allen seinen zehn Spielen ohne Niederlage blieb und mit sechs Siegen und vier Remis einen Punkteschnitt von 2,20 erreichte. Mit dem gleichen Schnitt folgen die EM-Starter Slowenien, Dänemark und die Slowakei. Die Ungarn sind eine von nur sechs Nationen, die 2023 ungeschlagen sind - außer den bereits erwähnten Portugiesen, Engländern und Belgiern zählen auch noch die Rumänen und Schweizer dazu, die sich jedoch heute noch um den Sieg in Gruppe I duellieren. Im Moment hat Rumänien sowohl in der Gruppe als auch im Jahresranking (2,11 zu 1,89) die Nase vorne.

Am anderen Ende des Rankings stehen mit Liechtenstein, San Marino und Gibraltar drei Teams, die 2023 keinen einzigen Punkt ergattern konnten. Während Liechtenstein (1:28) und San Marino (3:31) wenigstens zu Torerfolgen kamen, hat Gibraltar (0:40) nur noch heute Gelegenheit dazu. Ob die gegen die Niederlande günstig ist?