Östereich will bei Olympia "in jedem Spiel All In gehen"

Österreichs Handballer präsentieren sich fit und bereit für die bevorstehenden Aufgaben in der Olympia-Quali. Neben den Hürden Kroatien, 14. März 20:15 Uhr, Algerien, 16. März 17:30 Uhr, und Deutschland, 17. März 14:10 Uhr, gilt es auch das intensive Programm mit drei Spielen in vier Tagen körperlich bestmöglich zu überstehen.

Alle Spiele des Team Austria werden live auf ORF 1 und wie sämtliche Qualifikationsturniere vom Streamingdienst Dyn übertragen. Die ARD überträgt zudem auch das Spiel gegen Deutschland. "Ein Spiel bei ORF 1 ist ein Status, den sich die Mannschaft nun erspielt hat", so ÖHB-Sportdirektor Patrick Fölser.

Die Österreicher sind schon seit Sonntag in Hannover, sind anders als vor Großturnieren nicht noch in der Heimat zusammengekommen. "Wir haben aus den letzten Monaten gelernt und uns einen Reisetag gespart. Wir haben hier super Bedingungen und konnten Montag ins Training starten. Wir hoffen, dass wir einen Vorteil haben, dass wir nicht Mittwoch noch einen Reisetag haben und alle sind fit", betonte Fölser.

Wenig Regeneration vor dem Duell mit Deutschland

Ein wenig Diskussion gibt es auch bei Österreich um den Spielplan. Anders als in den bisherigen Qualifikationsturnieren, die immer an drei aufeinander folgenden Tagen absolviert wurden, hat die IHF diesmal einen Ruhetag ermöglicht. Beim Turnier in Hannover ist der Freitag spielfrei. Vor allem zwischen den Duellen mit Algerien und Deutschland bleiben dem ÖHB-Team nur rund 19 Stunden Zeit zur Regeneration.

"Ich hätte mir gewünscht, dass es nach jedem Spiel einen Ruhetag gibt", sagt Mykola Bilyk über den Turniermodus und auch Chefcoach Ales Pajovic betont: "Wir haben nach dem Algerien-Spiel wenig Zeit zur Regeneration, aber wir wissen, warum wir spielen. Wir haben eine richtig gute EM gehabt und jetzt haben wir eine Chance. Wir sind Handballer, wir gehen in jedem Spiel All In und wollen das gewinnen."

"In meinem Kopf ist ganz klar, dass wir dahin fahren, um nach Paris zu fahren. Wir sind nicht mehr das kleine Österreich, wir sind eine Mannschaft, die Qualität hat. Wenn wir unsere Leistung bringen, dann können wir das schaffen", ist Keeper Constantin Möstl gewohnt selbstbewusst.