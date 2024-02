ÖPNV-Streik am Freitag: Schalke setzt auf Geduld und frühe Anreise

Aufgrund des Warnstreiks im ÖPNV droht dem FC Schalke 04 Chaos im Rahmen des Freitagspiels gegen den FC St. Pauli. Die Königsblauen hoffen auf Geduld, Ruhe - und eine frühzeitige Anreise der Zuschauer.

Die An- und Abreise zur Veltins-Arena am Freitag gestaltet sich schwierig. IMAGO/Zink

Der FC Schalke 04 empfängt am Freitagabend den FC St. Pauli (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker). Trotz der sportlichen Talfahrt erwartet der Zweitligist auch gegen den Tabellenführer eine ausverkaufte Veltins-Arena. Die über 60.000 Zuschauer stellen die Verantwortlichen vor ein Problem: Da die Gewerkschaft ver.di für Donnerstag und Freitag einen 48 Stunden andauernden Warnstreik ausgerufen hat, droht rund um die Partie ein Verkehrschaos.

Nord-Eingang öffnet früher

Da Busse und Bahnen des örtlichen Nahverkehrsbetriebs Bogestra sowie zahlreiche Nahverkehrsbetriebe in den umliegenden Städten am 1. März stillstehen, bitten Stadt und Verein gemeinsam mit den Sicherheitsbehörden, "die An- und Abreise vorausschauend zu planen und auf alternative Verkehrsmittel auszuweichen." Um die Situation vor dem Anpfiff an einem Werktag um 18.30 Uhr zu entzerren, werde man den Nord-Eingang der Veltins-Arena bereits um 15.30 Uhr öffnen, die weiteren Eingänge öffnen wie gewohnt um 16.30 Uhr.

"Alle Beteiligten werden viel Geduld und Ruhe mitbringen müssen, damit die mehr als 60.000 Fans gut und sicher in die Veltins-Arena kommen", schreibt der Klub in einer Mitteilung weiter und fordert seine Anhänger sowie die Fans des FC St. Pauli dazu auf, Anweisungen des Ortungsdienstes und Empfehlungen der Sicherheitsbehörden zu folgen.

Fahrgemeinschaften und zusätzliche Parkplätze sollen für Entlastung sorgen

Da mit einem signifikant höheren Verkehrsaufkommen auf den Straßen zu rechnen sein wird, bittet S04 einerseits darum, mögliche Verzögerungen vorab einzuplanen, und außerdem Fahrgemeinschaften zu bilden - hierfür stehe die "S04-Mitfahrerbörse" zur Verfügung, um Fans einfacher zu vernetzen -, um die Parkplatzsituation nicht zusätzlich zu belasten. Um dem zuvorzukommen, werde man zudem weitere Stellflächen im unmittelbaren Stadionumfeld schaffen. Die rechte Fahrspur der Emil-Zimmermann-Allee zwischen der Cranger Straße und der Adenauerallee von der Stadt Gelsenkirchen werden zum Parken freigegeben, vom Parkplatz P3 der Zoom-Erlebniswelt werde es einen Shuttle-Service geben, der von 15 Uhr bis 22.15 Uhr verkehren wird.

Zuschauern aus der unmittelbaren Umgebung empfiehlt der FC Schalke die Anreise mit dem Fahrrad oder zu Fuß, wobei hierfür die Distanz von sieben Kilometer zwischen Hauptbahnhof und Stadion einzuplanen sei.