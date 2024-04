ÖHB-Pokal der Männer: Letzter Halbfinalist gesucht

Im Kampf um den Pokalsieg in Österreich steht am morgigen Mittwoch das letzte Viertelfinale auf dem Programm. Bei den Frauen hingegen stehen die Finalisten fest.

Westwien Handball empfängt am morgigen Mittwoch um 20:15 Uhr im Viertelfinale des ÖHB Cup die HC Linz AG/NH FT.

Westwien konnte sich bisher im Cup gegen Klagenfurt, Perchtoldsdorf und St. Pölten durchsetzen und will unbedingt die letzte Hürde vor dem Finalwochenende am 19./20. April in Schwaz nehmen. Die Gäste aus Linz schafften es mit Siegen gegen Traun und Wels ins Viertelfinale und belegten in der Hauptrunde der HLA Challenge Nord/West den vierten Platz.

Titelverteidiger sichert sich Halbfinaleinzug

"Am Mittwoch erwartet uns ein unbekannter Gegner, wir möchten unsere Siegesserie aber unbedingt fortsetzen und ich bin sicher, dass wir das mit der richtigen Einstellung auch schaffen", erklärte Westwien-Torwart Sandro Uvodic. "Das Final4 wäre ein toller Bonus für unsere junge Mannschaft."

In den anderen Viertelfinalpartien setzte sich Titelverteidiger Alpla HC Hard deutlich gegen SC kelag Ferlach mit 38:25 durch. Für Rekordssieger HC Fivers WAT Margareten hingegen ist nach der Niederlage gegen Sparkasse Schwaz Handball Tirol (28:30) die Saison im ÖHB-Pokal zu Ende. Als drittes Team konnte HSG Holding Graz beim 28:25-Erfolg gegen Förthof UHK Krems den Einzug ins Halbfinale feiern.

ÖHB Cup der Frauen: Finalisten stehen fest

Mit einem Auswärtserfolg über 7Drops WAT Atzgersdorf sicherte sich Titelverteidiger Hypo NÖ seinen Finalspot, während der UHC Müllner Bau Stockerau zuhause einen Kantersieg über den UHC Gartenstadt Tulln hinlegte. Damit stehen jene beiden Teams bei den Frauen fest, die am 20. April um 14:00 Uhr beim Silberregion Karwendel ÖHB Cup Final-Event in Schwaz um den ersten Titel im Jahr 2024 kämpfen.

Bei Stockerau wird man sich an das Jahr 2018 zurückerinnern. Damals bugsierte man HYPO NÖ im Viertelfinale mit einem 24:19-Heimsieg aus dem Bewerb und holte sich am Ende auc den Titel. Nun wartet der Ligakrösus und Titelverteidiger im Finale auf den UHC Müllner Bau Stockerau, der sich allerdings mit dem 37:24 über Tulln bereits warm warf.