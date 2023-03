Öffentliche Regenerationseinheit in Frankfurt

Die deutsche Nationalmannschaft möchte nahbarer werden - und geht am Montag den ersten Schritt dazu: Die Regenerationseinheit in Frankfurt ist für Fans zugänglich.

Wenn sich die deutschen Nationalspieler am Montag (ab 16.30 Uhr) von den Belastungen des Liga-Betriebs am Wochenende aktiv erholen, können die Fans des DFB-Teams dabei sein: Die Regenerationseinheit im Stadion am Brentanobad ist öffentlich. Anhänger, die dabei sein wollen, benötigen zwar aufgrund der begrenzten Kapazität ein Ticket, dieses jedoch ist kostenlos.

Da die Einheit unter dem Regenerationsaspekt stehen wird, weist der DFB darauf hin, dass es sich um kein klassisches Training handeln wird.

Autogramme und Fotos mit DFB-Akteuren

Vielmehr werden die Nationalspieler individuell und in Kleingruppen arbeiten. Anschließend soll es für die Fans die Möglichkeit geben, Autogramme von ihren Stars zu bekommen und mit ihnen Fotos zu machen.