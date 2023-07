Öffentliche Kritik an St. Etienne: Nkounkou hat Frankfurt "sofort zugestimmt"

Eintracht Frankfurt würde gerne für die linke Seite Niels Nkounkou (22) verpflichten. Und der Franzose würde gerne in die Bundesliga wechseln - doch lässt ihn St. Etienne auch?

Dass Eintracht Frankfurt den linken Schienenspieler Niels Nkounkou verpflichten will, ist bekannt. Mit dem französischen U-21-Nationalspieler besteht auch bereits grundsätzlich Einigkeit, auf eine Ablösesumme konnten sich die Hessen mit dem französischen Zweitligisten AS St. Etienne aber noch nicht einigen.

Laut eines französischen Medienberichts hatte der Ligue-2-Klub zuletzt ein Angebot in Höhe von sechs Millionen Euro für Nkounkou abgelehnt. Ob die Vereine noch zusammenfinden, ist offen. Dass Nkounkou aber eine sinnvolle Ergänzung zum erfahrenen Philipp Max wäre, steht außer Frage.

Und dass Nkounkou die Chance in Frankfurt wahrnehmen möchte, mittlerweile auch. Das hat der französische U-21-Nationalspieler ungewöhnlich offen in einem Gespräch mit "L'Equipe" deutlich gemacht. In Brest und Marseille ausgebildet zog es Nkounkou im Sommer 2020 zum FC Everton. Der Premier-League-Klub verlieh den Linksfuß nach Lüttich, Cardiff und im vergangenen Januar dann zu St. Etienne.

Geplant und abgesprochen sei eine halbjährige Leihe gewesen - mehr aber auch nicht. Stattdessen teilten ihm die französischen Verantwortlichen bereits im April mit, doch die im Leihvertrag enthaltene Kaufoption zu ziehen. "Ich war überrascht und nicht wirklich erfreut", gibt Nkounkou jetzt offen zu.

Die zwei Millionen Euro investierte St. Etienne gerne

Die Leistungen waren offenbar zu überzeugend, um sich diesen Deal entgehen zu lassen. In 20 Ligue-2-Partien sammelte Nkounkou 14 Scorerpunkte (sechs Tore, acht Assists). Die zwei Millionen Euro investierte St. Etienne gerne, um das Talent mit einem Vertrag bis Sommer 2026 auszustatten. Weil Nkounkou dann auch noch bei der U-21-EM für Frankreich spielte und drei der vier Partien über die vollen 90 Minuten absolvierte, häuften sich die Interessenten.

Nkounkou habe für sich beschlossen, nicht in Frankreichs zweiter Liga zu bleiben. Und als die Offerte aus Frankfurt reinflatterte, "habe ich sofort zugestimmt". Die Leihe sei letztlich eine "Win-win-Situation für alle Beteiligten" gewesen, nun aber könne er dem Verein doch eine "schöne Ablöse" einbringen, wie es Nkounkou formuliert. Bislang stellt sich St. Etienne quer. Der Senkrechtstarter aber macht klar: "Und wenn ich ihnen jeden Tag sagen muss, dass ich gehen will, werde ich das tun. Ich werde nicht müde werden. Einen Spieler gegen seinen Willen zu behalten, ist meiner Meinung nach nicht die richtige Lösung."

Nkounkou hofft auf eine schnelle Lösung der Situation, "weil ich mir jeden Tag den Kopf über diese Geschichte zerbreche, anstatt mich auf den Fußball zu konzentrieren". Die Pflichtspielsaison für Frankfurt beginnt am 13. August, die von St. Etienne bereits am 5. August mit einem Liga-Heimspiel gegen Grenoble.