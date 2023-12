ÖFB-Wiedersehen mit Topfavorit Frankreich bei EM

Das österreichische Nationalteam ist bei der kommenden Europameisterschaft in Deutschland mit Frankreich und den Niederlanden in eine Gruppe gelost worden. Die Franzosen sind dabei ein altbekannter Gegner, gegen den man in 25 Duellen immerhin neun Siege bei 13 Niederlagen holen konnte.

Österreichs Nationalteam bekommt es zum Auftakt der EURO 2024 am 17. Juni in Düsseldorf mit Frankreich und damit einem absoluten Weltklasseteam zu tun. Die französische Auswahl ist zweifacher Welt- und Europameister und gilt bei der Endrunde in Deutschland als Topfavorit. Bei der EM 2021 scheiterte das Starensemble rund um Kapitän Kylian Mbappé allerdings bereits im Achtelfinale an der Schweiz.

Auf Österreich traf Frankreich bereits 25-mal. Dabei holten "Les Bleus" 13 Siege, das ÖFB-Team ging neunmal als Gewinner vom Platz. Die jüngsten beiden Begegnungen liegen nicht lange zurück. In der Nations League knöpfte Österreich dem amtierenden Vize-Weltmeister im Juni 2022 zuhause ein 1:1 ab, das Rückspiel im September desselben Jahres gewann Frankreich in Paris mit 2:0. Auf der EM-Bühne kommt es in Deutschland zum Premierenduell.

Bei WM 2022 im Endspiel

Mit einem Blick auf den französischen Kader wird klar, warum Frankreich abermals ein großes Turnier als Topfavorit in Angriff nimmt. Das Team ist gespickt mit Superstars wie Mbappé, Antoine Griezmann oder Altmeister Olivier Giroud und verbucht laut transfermarkt.at einen Marktwert von über einer Milliarde Euro. Trainer Didier Deschamps schaffte es zudem in den vergangenen Jahren immer wieder, eine der talentiertesten Generationen Frankreichs zu einer Einheit zu formen und dem Team Struktur und Balance zu geben.

Bereits seit 2012 betreut Deschamps "Les Bleus". Der 54-Jährige führte Frankreich als Kapitän 1998 auf den WM- und zwei Jahre später auf den EM-Thron. Als Trainer triumphierte er mit der französischen Auswahl 2018 bei der Weltmeisterschaft in Russland und schaffte es 2022 in Katar erneut ins Endspiel. Dort scheiterte das Team im Elfmeterschießen, in das es Mbappé mit drei Toren gerettet hatte, an Argentinien. Auch bei der EM 2016 im eigenen Land hatte Frankreich unter Deschamps das Finale erreicht.