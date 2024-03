ÖFB-U-21 und die Standortbestimmung nach dem Frankreich-Sieg

Mit einem überraschenden 2:0-Sieg über Frankreich ist das vergangene Sportjahr für das österreichische U-21-Nationalteam erfolgreich zu Ende gegangen. Zum Frühjahrsstart wartet mit dem Testspiel gegen Dänemark direkt die nächste Prüfung, ehe es in der EM-Qualifikation wieder so richtig Ernst wird.

Für das österreichische U-21-Nationalteam geht das Länderspieljahr 2024 endlich los. Nach dem letzten Lehrgang im November kommt die Mannschaft von Teamchef Werner Gregoritsch nun im oberösterreichischen Windischgarten zusammen, um sich auf die kommenden Aufgaben bestmöglich vorzubereiten. Dort bekommen es die ÖFB-Youngsters zunächst in einem Testspiel gegen Dänemark (Freitag, 20.30 Uhr, LIVE! auf kicker) zu tun, ehe nur vier Tage später das wichtige EM-Qualifikationsspiel gegen Zypern (26. März, 18 Uhr, LIVE! auf kicker) auf dem Plan steht. Nachdem man das vergangene Jahr mit einem 2:0-Überraschungssieg über Frankreich nicht besser hätte abschließen können, soll der positive Schwung nun auch in die anstehenden Prüfungen mitgenommen werden.

"Wir haben mit dem Sieg gegen Frankreich Selbstbewusstsein getankt und gezeigt, dass wir gegen jedes Team bestehen können. Dänemark wird der nächste Test, um zu sehen, wo wir stehen", sagt Teamchef Gregoritsch vor dem Duell gegen die Dänen, bei denen unter anderem mit Villarreal-Keeper Filip Jorgensen auch ein echter Star im Kader zu finden ist. Für Abwehrspieler Paul Koller, der beim vergangenen Sieg gegen Frankreich beide Treffer erzielte, eine ideale Bewährungsprobe: "Das wird ein super Test vor dem Zypern-Spiel. Genau mit solchen Gegnern müssen wir uns messen und an ihnen wachsen." Die Erinnerungen an den Erfolg über die Franzosen im letzten Jahr soll dabei zusätzliche Sicherheit verleihen: "Es hat uns gezeigt, welches Potenzial in uns steckt und was wir gemeinsam erreichen können. Auch wenn es schon länger her ist, müssen wir daran jetzt anschließen."

"Anspruch muss sein, die Partie zu gewinnen"

Die Dänen erwischten im Vergleich zur ÖFB-Auswahl nur einen minimal besseren Start in die EM-Qualifikation und sammelten mit acht Punkten nur einen mehr als die Gregoritsch-Truppe. Während die Mannschaft von Coach Stefan Höjer damit ihre Gruppe anführt, findet sich das österreichische U-21-Nationalteam aktuell nur auf dem dritten Platz wieder. Auch deshalb wäre es wichtig, im Rückspiel gegen Zypern nach dem 1:1 im Hinspiel eine gelungene Revanche zu feiern. "Die Spiele werden immer enger, das haben wir selbst im Hinspiel auf Zypern erfahren müssen. Unser Anspruch muss sein, dass wir die Partie gewinnen und die Leistung aus dem Frankreich-Spiel bestätigen. Wie bereits gesagt, wir haben da einiges gut zu machen", stellt Gregoritsch klar.

Dem pflichtet auch Abwehrprofi Koller bei, der sich gemeinsam mit seinem Team nach der Niederlage in Slowenien und dem Remis auf Zypern keinen Ausrutscher mehr im Kampf um einen Platz für die EM 2025 erlauben sollte: "Die Zyprioten kennen wir aus dem Hinspiel, wissen, was uns erwartet und dass das eine sehr unangenehme Mannschaft ist. Wir wollen den nächsten Schritt Richtung EURO-Quali machen und ich bin zuversichtlich, dass uns das auch gelingen wird."