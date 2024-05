ÖFB-U-21-Kader mit Rückkehrern Huskovic und Demir

ÖFB-U-21-Teamchef Werner Gregoritsch kann im kommenden Lehrgang wieder auf die Dienste von Muharem Huskovic und Yusuf Demir zählen. Das Offensiv-Duo kehrt für das Testspiel gegen Norwegen und das EM-Qualifikationsspiel gegen Slowenien wieder in den Kader zurück.

Österreichs U21-Teamchef Werner Gregoritsch hat Yusuf Demir und Muharem Huskovic in den Kader für die Oktober-Spiele einberufen. Nicht mit dabei ist dafür Salzburg-Verteidiger Samson Baidoo, der von ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick ins A-Team geholt wurde. Am 12. Oktober steht in Hartberg ein Test gegen Norwegen auf dem Programm, fünf Tage später reist die Mannschaft zum EM-Qualifikationsspiel nach Slowenien.

Mit Demir (Basel) und Huskovic (Austria Wien) kehren zwei wichtige Stützen zurück in das U21-Team. Letzterer hätte bereits im September sein Comeback feiern sollen, musste jedoch kurzfristig verletzungsbedingt absagen. Nun kehrt der Stürmer erstmals nach seinem Autounfall vor einem Jahr zurück. Gregoritsch hat zudem Leo Querfeld (SK Rapid) zur Verfügung, der im September erstmals im A-Team-Kader stand.

"Wenn man sich unseren Kader anschaut, dann kann jeder sehen, welche Qualität wir sowohl in der Offensive wie auch in der Defensive haben", freute sich Gregoritsch. "Wenn wir fokussiert sind und uns auf die wesentlichen Dinge konzentrieren, dann ist mit diesem Team sehr viel möglich." Die Vorbereitungen auf die beiden Matches finden in Bad Tatzmannsdorf statt. Im November empfängt die U21-Elf in Ried noch Frankreich (17.11./EM-Quali) und Nordmazedonien (21.11./Test). In der Qualifikation für die Euro 2025 in der Slowakei liegt Österreich derzeit bei vier Zählern aus zwei Spielen auf Rang eins der Gruppe H.