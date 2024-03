ÖFB-U-21 auf Revanche gegen Schlusslicht Zypern aus

Beim Auftakt der Qualifikation zur EM 2025 kam das österreichische U-21-Nationalteam nicht über ein 1:1 gegen Zypern hinaus. Für die Zyprioten ist es der bisher einzige Zähler, weswegen die Mannschaft von Werner Gregoritsch beim Rückspiel in Ried einiges gutzumachen hat.

Für das österreichische U-21-Nationalteam geht es am Dienstag im ersten EM-Qualifikationsspiel 2024 in Ried im Innkreis gegen Zypern. Die Mannschaft von Teamchef Werner Gregoritsch ist dabei auf Wiedergutmachung aus, beim ersten Spiel im September gab es ein enttäuschendes Unentschieden. Für eine erfolgreiche Qualifikation für die EM 2025 in der Slowakei muss wohl ein Sieg her.

Nach dem 1:1 im Testspiel gegen Dänemark am Freitag wartet mit Zypern das Schlusslicht der Qualifikationsgruppe. Das Hinspiel endete aber nur Remis, das ist bisher der einzige Punkt der Zyprioten. Deshalb ist Gregoritsch auf Revanche aus. "Es ist ein Spiel, wo wir ganz einfach viel gut zu machen haben", sagte der Teamchef, meinte aber auch: "Es kann ein Geduldsspiel werden".

Nach Slowenien-Sieg gefordert

Verzichten muss Gregoritsch dabei auf Nikolas Sattlberger. Der Mittelfeldspieler von Rapid, der bisher jedes Qualifikationsspiel über 90 Minuten absolviert hat, fehlt gelbgesperrt. Dafür verstärkt sein Clubkollege Christoph Lang die Auswahl, er rückte von der A-Nationalmannschaft zum U21-Team.

Nachdem Slowenien am Freitag Bosnien mit 3:0 besiegte, muss Österreich nachziehen. Slowenien führt die Gruppe mit zwölf Punkten nach fünf Spielen an, Frankreich und Österreich liegen mit neun und sieben Punkten bei einem Spiel weniger dahinter. Die Ersten und die drei besten Zweiten der neun Gruppen qualifizieren sich fix, die restlichen sechs Zweiten müssen ins Play-off.