ÖFB-U-20-Frauen bei WM gegen Japan, Neuseeland und Ghana

Nach der erfolgreichen Qualifikation für die U-20-Frauen-Weltmeisterschaft in Kolumbien kennt das österreichische Nachwuchsnationalteam nun auch ihre Gruppengegner. In der Vorrunde treffen die Österreicherinnen auf Japan, Neuseeland und Ghana.

Das österreichische Frauen-U-20-Nationalteam bekommt es bei der kommenden WM in Kolumbien in der Gruppenphase mit Japan, Neuseeland und Ghanas zu tun. Das ergab die Auslosung in Bogota, wo die ÖFB-Auswahl aus Topf 4 gezogen wurde. In Bogota werden die Österreicherinnen im El Techo Stadium auch alle ihre Vorrundenspiele absolvieren. Das Turnier findet von 31. August bis 22. September 2024 statt.

Teamchef Hannes Spilka freut sich auf die Premieren-Duelle bei der Weltmeisterschaft: "Es ist fast ein Traumlos für uns, weil wir alle drei Gruppenspiele in Bogota bestreiten werden und daher während dieser Zeit keine Reisen haben werden. Es warten mit Japan, Neuseeland und Ghana drei starke Gegner, aber auch Teams, die nicht unschlagbar sind. Japan als Sieger von 2018 ist natürlich klarer Favorit in unserer Gruppe. Die ganz harten Brocken sind uns aber erspart geblieben. Wir freuen uns riesig auf das Turnier und den Beginn für uns am 2. September."

Das Auftaktspiel wird am 2. September gegen Ghana über die Bühne gehen, am 5. September trifft das ÖFB-Team auf Neuseeland. Den Abschluss bildet das Duell gegen Japan am 8. September. "Diese erstmalige Teilnahme ist nicht nur für das Team von Teamchef Hannes Spilka, sondern für den gesamten Frauenfußball in Österreich ein toller Erfolg und ein wichtiges Zeichen für und an den weiblichen Frauenfußball-Nachwuchs. Diese Weltmeisterschaft bietet dem gesamten Team eine tolle Möglichkeit, sich selbst und den österreichischen Fußball auf einer großen internationalen Bühne zu präsentieren. Ich blicke bereits jetzt mit großer Vorfreude auf dieses Turnier", äußert sich auch ÖFB-Präsident Klaus Mitterdorfer nach der Auslosung.