ÖFB-U-19 übernimmt Tabellenführung in EM-Qualifikationsgruppe

Das österreichische Nationalteam hat mit einem 1:0 über Montenegro die Führung in seiner EM-Qualifikationsgruppe übernommen. Benedict Scharner erzielte den Goldtreffer für die Mannschaft von Coach Oliver Lederer.

Österreichs Nationalteams der U 19 steht nach einem 1:0-Sieg auf dem Weg zur EM 2024 vor dem Einzug in die nächste Qualifikationsphase, die Eliterunde. Die von Oliver Lederer betreute U 19 übernahm durch das Goldtor von Benedict Scharner (28.) gegen Turnier-Gastgeber Montenegro die Tabellenführung und trifft am Dienstag im Showdown auf Verfolger England.

"Wir haben uns jetzt eine realistische Ausgangslage vor dem ganz schweren Spiel gegen England gesichert. Dass wir nach zwei Spielen mit einem Tor und vier Punkten Tabellenführer sind, sagt alles über die Qualität dieser Gruppe aus. England ist noch nicht so im Turnier, wie sie sich das vermutlich selbst vorgestellt haben. Aber sie haben unfassbare Qualität und ich bin sicher, dass sie das am Dienstag zeigen werden. Wenn wir unsere Leistung noch einmal so abrufen, dann können wir hoffentlich am Ende jubeln. Es wäre schön, wenn am Dienstag die U 17, die U 21 und wir alle über Erfolge jubeln könnten und wir ein Zeichen setzen, dass im österreichischen Fußball viel richtig gemacht wird ", sagte Lederer.

Sein Team hat mit einem erzielten Treffer in zwei Partien vier Punkte angeschrieben. England hält bei zwei Punkten.