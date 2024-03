ÖFB-U-17 trotz Schandl-Ausfall bereit für Eliterunde

Die ÖFB-U-17-Auswahl muss für die Eliterunde daheim kurzfristig Thomas Schandl vorgeben. Teamchef Martin Scherb und seine Schützlinge wollen sich vom eingeschlagenen Weg davon nicht abbringen lassen.

Mit dem Spiel gegen Slowenien startet die ÖFB-U-17 am Mittwoch (ab 12 Uhr) in die Eliterunde. Trotz der kurzfristigen, verletzungsbedingten Absage von Kapitän Thomas Schandl geht die Auswahl von Teamchef Martin Scherb positiv gestimmt in ihre Heimspiele in Wiener Neustadt.

"Der Ausfall von Thomas ist fußballerisch und menschlich ein Verlust. Aber wir können es leider nicht ändern und müssen die Situation annehmen", weiß Scherb, "unser Antrieb in dieser Woche ist, dass wir unsere Leistung auf den Platz bringen. Dass wir zeigen, dass wir gerne miteinander kicken und gemeinsam etwas erreichen wollen."

Neben Schandl muss auch Stürmer Mauro Hämmerle (FC Augsburg) kurzfristig passen. Für die beiden wurden Daniel Mahiya (AKA Rapid) und Philipp Maybach (AKA Austria) von Scherb nachnominiert.

Gegen Slowenien erwartet Scherb ein "enges Spiel auf Augenhöhe, das wohl durch Kleinigkeiten entschieden wird". Die acht Gruppensieger und die sieben besten Zweiten qualifizieren sich für die EM auf Zypern (20. Mai bis 5. Juni).