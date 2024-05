ÖFB-U-17 kämpft gegen Dänemark um EM-Viertelfinale

Österreichs U-17-Nationalteam hat bei der EURO auf Zypern beste Karten ins Viertelfinale einzuziehen. Vor der letzten Gruppenpartie gegen Dänemark führt die Elf von Martin Scherb die Tabelle an.

Nach einem 0:0 gegen Kroatien zum Auftakt der EM auf Zypern konnte die österreichische U 17 am Donnerstag einen deutlichen 3:0-Sieg gegen Wales einfahren. Damit führt die Mannschaft von Martin Scherb vor dem letzten und entscheidenden Gruppenspiel gegen Dänemark die Tabelle an. Die punktgleichen Dänen liegen aufgrund der schlechteren Tordifferenz auf Platz zwei, dahinter lauert Kroatien mit zwei Punkten. Das Schlusslicht bildet Wales mit zwei Niederlagen aus zwei Spielen.

Für Österreich ist damit klar, dass man alles in der eigenen Hand hat, bei einem Remis und einem gleichzeitigen Sieg er Kroaten würden allerdings die Rechenspiele beginnen. "Für uns ist ganz klar, dass wir nur auf uns schauen. Unser großes Ziel ist es, gegen Dänemark zu gewinnen. Dann brauchen wir auch nicht lange rechnen“, meinte Teamchef Scherb.

Auf die Dänen traf man bereits in der ersten Qualifikations-Runde. Damals könnten die ÖFB-Youngsters aus einem 0:2-Rückstand noch ein Unentschieden erspielen. Torhüter Marcel Kurz weiß, worauf es gegen den kommenden Gegner ankommt: "Dänemark ist ein sehr spielstarker Gegner und hat viel individuelle Klasse, besonders in der Offensive. Sie haben uns das Leben beim letzten Match immer wieder schwer gemacht. Aber wir sind nach einem 0:2 zurückgekommen. Das gibt uns schon auch Selbstvertrauen.“

Sein Teamchef schlägt in eine ähnliche Kerbe: "Spielerisch sind die Dänen sicher der stärkste Gegner der Gruppe. Wir sind bereit für diese Aufgabe. Es wird ein Spiel auf Augenhöhe, eine echte 50:50-Partie. Wir werden uns nicht verstecken und wollen unbedingt ins Viertelfinale.“

ÖFB-Team noch ohne Gegentor

Selbstvertrauen gibt den Österreichern auch die starke Defensive. Nur Italien blieb bei dieser EM ebenfalls ohne Gegentreffer. "Wir haben gezeigt, dass wir in der Defensive richtige Klasse haben. Es ist ja nicht nur so, dass wir kein Gegentor bekommen haben. Wir lassen auch kaum Chancen des Gegners zu. Diese Qualität hat nicht jedes Team. Das wollen wir gegen Dänemark fortsetzen, dann schaut es auch gut aus, dass wir den Aufstieg realisieren“, so Scherb.

Das entscheidende Gruppenspiel gegen Dänemark geht am Samstag um 17 Uhr über die Bühne. Vor Ort werden auch ÖFB-Präsident Klaus Mitterdorfer und ÖFB-Generalsekretär Thomas Hollerer sein.