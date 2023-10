ÖFB-U-17 bejubelt Aufstieg in die Eliterunde

Das österreichische U-17-Nationalteam hat bereits nach dem zweiten Spiel beim Mini-Turner der ersten EM-Qualifikationsrunde seine Teilnahme an der Eliterunde im Frühjahr fixiert. Der Mannschaft von Teamchef Martin Scherb reichte dafür ein später 1:0-Sieg gegen Litauen.

Das österreichische U-17-Nationalteam ist der kommenden U-17-EM auf Zypern einen großen Schritt näher gekommen. Die Mannschaft von Coach Martin Scherb setzte sich im zweiten Spiel des Mini-Turniers der ersten EM-Qualifikationsrunde spät mit 1:0 gegen Litauen durch und konnte damit die frühzeitige Qualifikation für die Eliterunde sicherstellen. Das erste Duell gegen Georgien gewannen die ÖFB-Youngster mit 2:1. "Es ist natürlich richtig schön, dass uns am Ende der Lucky Punch noch gelungen ist. Das waren schon ganz viel Emotionen beim gesamten Team. Wir als Trainer und das gesamte Betreuerteam sind unheimlich stolz auf die Spieler, wie sie hier bei dieser Quali bisher aufgetreten sind. Wir haben uns den Aufstieg absolut verdient", jubelt Cheftrainer Scherb.

Die ÖFB-Auswahl musste sich beim Spiel gegen Litauen zunächst geduldig zeigen und konnte erst in der 21. Minute durch Florian Hangl seine erste Chance aufweisen. Es folgten weitere Möglichkeiten durch Thierry Fidjeu-Tazemeta (27./28.) und Philipp Moizi (30.), doch die ÖFB-Profis scheiterten oftmals am glänzend parierenden Litauen-Schlussmann Ernestas Lysionok. Zwar fand im Laufe der Partie auch Litauen seine Chancen vor, dennoch wollte kein Treffer gelingen. Da half auch ein Elfmeter für Österreich in der 80. Spielminute nichts, der von Oghenetejiri Adejenughure nicht im Tor untergebracht werden konnte.

Gruppensieg das Ziel

"Es war ein hartes Stück Arbeit heute. Litauen war eine sehr robuste Mannschaft, die sehr gut auf uns eingestellt war. Die Platzverhältnisse waren für ein Team wie uns, das kicken will, auch nicht optimal. Aber wir haben uns davon nicht nervös machen lassen und haben völlig verdient gewonnen, weil wir das klar bessere Team waren. Wir hatten schon vor dem Tor eine Vielzahl an Chancen. Man muss dem Goalie von Litauen auch gratulieren, der unseren Elfmeter mit einer starken Parade gehalten hat", lobte Scherb den Gegner. Der 54-Jährige zeigte sich aber auch von der Einstellung seines Teams angetan, welches durch den späten Treffer von Adrian Riegel doch noch als Sieger vom Platz ging: "Wie schon gegen Georgien haben wir uns von diesem Rückschlag nicht aus dem Konzept bringen lassen. Wir haben immer daran geglaubt, dass wir dieses Spiel gewinnen."

Auch wenn die Teilnahme an der Eliterunde im Frühjahr damit bereits fixiert ist, will man beim abschließenden Gruppenspiel gegen Dänemark nicht nachlassen und für den dritten Sieg in der dritten Qualifikationspartie sorgen. "Natürlich wollen wir jetzt auch das Spiel gegen Dänemark gewinnen und Gruppensieger werden. Aber unser Hauptziel, nämlich in die Eliterunde aufzusteigen, haben wir erreicht. Die Burschen dürfen und sollen das jetzt einmal genießen, dann richten wir unseren Fokus auf Dienstag", so ein sichtlich erfreuter Teamchef Scherb.