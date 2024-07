ÖFB-Teamstürmer Entrup wechselt zum LASK

Der LASK verpflichtet Österreich Nationalteamstürmer Maximilian Entrup vom TSV Hartberg.

Der LASK hat am Freitag einen Transfercoup gelandet. Die Athletiker verpflichteten Maximilian Entrup vom TSV Hartberg, womit der ÖFB-Teamspieler nicht ins Ausland wechselt, sondern in Österreichs Bundesliga bleibt. Der 26-Jährige hat bei den Stahlstädtern einen Vertrag bis Sommer 2029 unterschrieben.

"Der LASK hat sich von Beginn an sehr um mich bemüht, die Verantwortlichen haben mir in den Gesprächen ein richtig gutes Gefühl gegeben. Ich spüre großes Vertrauen, das mir hier entgegengebracht wird, der Weg und die Ideen, die der Verein verfolgt, haben mich vollauf überzeugt", erklärte Entrup seine Beweggründe, sich dem LASK anzuschließen.

Dessen Sportdirektor Radovan Vujanovic sagte: "Wir sind sehr glücklich, dass sich Maximilian Entrup trotz zahlreicher Interessenten aus dem In- und Ausland für den LASK entschieden hat. Mit ihm bekommen wir einen österreichischen Nationalspieler und absoluten Topstürmer, der in der vergangenen Saison in Hartberg regelmäßig seine Torgefährlichkeit unter Beweis gestellt hat."

Entrup erzielte in der letzten Saison in 28 Pflichtspielen 16 Tore für seinen nunmehrigen Ex-Klub Hartberg.