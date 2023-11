ÖFB-Team verbessert sich in FIFA-Weltrangliste auf Platz 24

Das österreichische Nationalteam ist nach zuletzt drei Siegen in Folge in der FIFA-Weltrangliste um einen Rang auf Platz 24 hochgeklettert.

Das ÖFB-Team der Männer scheint in der aktuellen Weltrangliste des Weltverbandes (FIFA) nach den November-Länderspielen um eine Position verbessert an der 24. Stelle auf. Die Mannschaft von Teamchef Ralf Rangnick feierte zuletzt drei Siege in Folge, darunter auch das 2:0 im Prestigeduell gegen Deutschland.

Angeführt wird das Ranking unverändert von Weltmeister Argentinien vor Frankreich. Dahinter folgen England und Belgien, die Brasilien auf Platz fünf verdrängt haben. EM-Gastgeber Deutschland ist nach wie vor nur 16.