ÖFB-Team startete mit Mini-Kader bei strömendem Regen ins Mannschaftstraining

Das österreichische Nationalteam hat am Montagabend in Wien bei strömendem Regen sein einziges öffentliches Mannschaftstraining abgehalten. Bei der Session am Trainingsplatz im Prater standen Teamchef Ralf Rangnick aber nicht einmal die Hälfte des aktuellen 27-Mann-Kaders zur Verfügung.

Ralf Rangnick und sein Team hatten keine leichten Wetterbedingungen. APA/GEORG HOCHMUTH