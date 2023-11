ÖFB-Team schließt Länderspieljahr mit bester Bilanz seit 2020 ab

Durch den 2:0-Heimsieg im Testspiel gegen Deutschland hat das österreichische Nationalteam das Länderspieljahr mit der besten Bilanz seit 2020 abgeschlossen. Bei zehn Partien gab es sieben Siege, zwei Unentschieden und nur eine Niederlage.

Österreichs Nationalteam hat das Länderspiel-Jahr mit seiner besten Bilanz seit 2020 abgeschlossen. Durch den 2:0-Heimerfolg am Dienstag in Wien gegen Deutschland schauten am Ende sieben Siege und zwei Unentschieden bei nur einer Niederlage heraus. Das bedeutet einen Punkteschnitt von 2,3 Zählern pro Partie. Vor drei Jahren gab es unter Teamchef Franco Foda sechs Erfolge, ein Remis und ebenfalls nur eine Pleite (Punkteschnitt 2,375).

Im Vorjahr brachte es die ÖFB-Auswahl auf drei Siege, zwei Remis und fünf Niederlagen. Im EM-Jahr 2021, als die Rekordzahl von 16 Länderspielen zu absolvieren war, reichte es bei sieben Pleiten und zwei Remis zu sieben Siegen. Die Bilanz von Ralf Rangnick seit seinem Amtsantritt im Juni 2022 steht nun bei zehn Siegen, drei Unentschieden und fünf Niederlagen.

Die Länderspiel-Jahresbilanzen des ÖFB-Nationalteams der Männer seit 1990:

Jahr (Spiele): Siege, Remis, Niederlagen, Torverhältnis, Teamchef

1990: (12): 4 3 5 / 14:16 (Hickersberger, Riedl)

1991: ( 8): 1 2 5 / 6:16 (Riedl, Constantini)

1992: (10): 2 4 4 / 18:17 (Happel, Constantini)

1993: ( 9) 3 2 4 / 12:13 (Prohaska)

1994: ( 8) 2 1 5 / 12:17 (Prohaska)

1995: ( 7): 4 1 2 / 24:11 (Prohaska)

1996: ( 6): 5 1 0 / 7:1 (Prohaska)

1997: ( 8): 6 0 2 / 14:5 (Prohaska)

1998: (11): 4 4 3 / 23:15 (Prohaska)

1999: ( 7): 3 1 3 / 15:20 (Prohaska, Baric)

2000: ( 7): 2 3 2 / 11:10 (Baric)

2001: (10): 3 2 5 / 9:16 (Baric)

2002: ( 8): 3 1 4 / 10:13 (Krankl)

2003: ( 8): 3 1 4 / 14:13 (Krankl)

2004: ( 8): 2 4 2 / 14:13 (Krankl)

2005: ( 9): 3 4 2 / 11:8 (Krankl, Ruttensteiner)

2006: ( 8): 3 1 4 / 12:14 (Hickersberger)

2007: (12): 1 6 5 / 7:13 (Hickersberger)

2008: (13): 2 4 7 / 19:25 (Hickersberger, Brückner)

2009: ( 9): 3 1 5 / 10:17 (Brückner, Constantini)

2010: ( 7): 3 1 3 / 12:9 (Constantini)

2011: (11): 2 2 7 / 13:21 (Constantini, Ruttensteiner, Koller)

2012: ( 8): 4 2 2 / 13:8 (Koller)

2013: (10): 5 1 4 / 17:12 (Koller)

2014: ( 8): 4 3 1 / 10:7 (Koller)

2015: ( 8): 6 1 1 / 19:6 (Koller)

2016: (12): 3 3 6 / 12:17 (Koller)

2017: ( 8): 4 3 1 / 11:7 (Koller, Foda)

2018: (11): 7 1 3 / 15:8 (Foda)

2019: (10): 6 1 3 / 19:9 (Foda)

2020: ( 8): 6 1 1 / 14:7 (Foda)

2021: (16): 7 2 7 / 24:23 (Foda)

2022: (10): 3 2 5 / 10:14 (Foda, Rangnick)

2023: (10): 7 2 1 / 20:8 (Rangnick)