ÖFB-Präsident Mitterdorfer über EM-Aufgaben: "Es wird uns gelingen, in dieser schweren Gruppe zu bestehen"

Das österreichische Nationalteam hat bei der Auslosung seiner EM-Gruppe mit den beiden Schwergewichten Frankreich und den Niederlanden ein Hammerlos zugeteilt bekommen. Durch den wahrscheinlichen Ausfall von Kapitän David Alaba wird diese Aufgabe zudem nicht leichter. ÖFB-Präsident Klaus Mitterdorfer sieht die Mannschaft von Ralf Rangnick dennoch noch lange nicht chancenlos.

Die schwere Verletzung von ÖFB-Kapitän David Alaba hat dem österreichischen Fußball einen tiefen Stich ins Herz versetzt. Nach seinem erlittenen Kreuzbandriss wird es für den 31-Jährigen mit Blick auf eine Teilnahme bei der kommenden Europameisterschaft ein Rennen gegen die Zeit, um doch noch den Sprung zum Großturnier zu schaffen. Während ÖFB-Präsident Klaus Mitterdorfer bei "ServusTV" in der Sendung "Sport und Talk aus dem Hangar-7" von einem "Schock für den ÖFB und für die österreichische Fußballfamilie" sprach, zeigte sich Ex-Frankfurt-Coach Oliver Glasner schon optimistischer: "Es wird sicherlich knapp, aber wenn es wer schaffen kann, dann David mit seiner Erfahrung. Er ist ein Musterprofi und hat sicherlich auch die bestmögliche Unterstützung von allen Seiten. Wir alle in Österreich werden die Daumen drücken, dass David bei der Europameisterschaft dabei sein kann."

Ein Ausfall des Abwehrchefs und Führungsspielers würde das österreichische Nationalteam definitiv schmerzen, gerade weil mit den Duellen gegen Frankreich und Niederlande schwierige Aufgaben anstehen, wo man jegliche Routine und Erfahrung gebrauchen kann. "David ist nicht nur ein Führungsspieler und ein ausgezeichneter Mensch, sondern er reißt auch das ganze Team mit", betonte ÖFB-Präsident Mitterdorfer, der für die österreichische Auswahl zwar eine "schwere Gruppe" sieht, einen Aufstieg in die K.o.-Phase aber dennoch für möglich hält: "Wenn man fokussiert und konzentriert in dieses Turnier geht, dann ist es auf so Spieltagen auch möglich, dass man gegen Topteams eine gute Leistung abrufen kann und an das glaube ich ganz fest."

Zuversicht bei Mitterdorfer und Glasner

Die Bilanz gegen die beiden europäischen Topnationen liest sich aus österreichischer Sicht nicht allzu schlecht: In 25 Duellen gegen Frankreich gab es neun Siege bei 13 Niederlagen. Gegen die Niederlande konnte man in 20 Begegnungen immerhin sechs Siege erringen und musste sich zehnmal geschlagen geben. Allerdings gingen die letzten sieben Spiele gegen die "Elftal" aus ÖFB-Sicht allesamt verloren. Beim letzten Aufeinandertreffen bei der vergangenen Europameisterschaft ging man mit 0:2 als Verlierer vom Platz. Seitdem hat sich mit dem Teamchefwechsel von Franco Foda zu Ralf Rangnick aber einiges getan, weswegen der ÖFB-Präsident mit Blick auf das Turnier im Sommer Zuversicht versprüht: "Ich bin ganz fest davon überzeugt, dass wir mit all den Attributen, die die Nationalmannschaft und das Trainerteam auszeichnet, es uns gelingen wird, in dieser schweren Gruppe zu bestehen."

Ähnlich sieht es auch Glasner, der dem österreichischen Team beim Großturnier im Nachbarland ebenfalls einiges zutraut: "Wir müssen aufhören, die anderen Mannschaft zu glorifizieren. Natürlich sind es gute Mannschaften, aber es ist wichtig, dass wir auf uns schauen. Wir haben gezeigt, dass wir sehr, sehr gut Fußball spielen können und gegen jede Mannschaft konkurrenzfähig sind. Wenn wir das bei der EM zeigen und uns das auch zutrauen, dann können wir das auch erreichen. Wenn wir jetzt immer sagen, puh, die Niederlande und Frankreich, dann wird es schwer. Wenn ganz Österreich jetzt ein halbes Jahr den Spielern eintrichtert, wie schwer es wird, dann werden sie zur EM fahren und sich denken, puh, ist das schwer."