ÖFB-Motor Laimer: "Dann kann es so richtig losgehen"

Für Konrad Laimer war das 1:1 in der Schweiz ein "intensiver, letzter Test vor der EURO". Für das Turnier in Deutschland bleibt der Bayern-Legionär optimistisch: "Wir haben genug Selbstvertrauen und Qualität."

Nach dem 1:1 im letzten Testspiel gegen die Schweiz nimmt Österreichs Nationalteam die EURO 2024 in Deutschland mit einer Serie von sieben ungeschlagenen Partien hintereinander in Angriff. Die letzte Niederlage setzte es für das ÖFB-Team Mitte Oktober gegen Belgien (2:3), seitdem hat die Mannschaft von Ralf Rangnick sechs Siege und nun eben ein Untentschieden eingefahren.

Nicht von ungefähr hob Mittelfeldmotor Konrad Laimer nach dem Match in St. Gallen die "gute Dynamik in der Mannschaft" im Interview mit "Servus TV" hervor. Die Partie sei ein "intensiver, letzter Test vor der EURO" gewesen, "man weiß ja, was die Schweizer können".

"Wir haben genug Selbstvertrauen und Qualität"

Nun bekommen Österreichs Teamkicker noch einmal frei, ehe es in den Flieger zum Turnier nach Deutschland geht. "Jetzt haben wir noch ein, zwei Tage zum Durchschnaufen, dann teffen wir uns alle in Berlin. Und dann kann es so richtig losgehen", sagte Laimer voller Vorfreude.

Erster Gegner wird am 17. Juni (21 Uhr, LIVE! bei kicker) in Düsseldorf Topfavorit Frankreich sein, im weiteren Verlauf der Gruppenphase treffen die Österreicher auf Polen (21. Juni, 18 Uhr, LIVE! bei kicker) und die Niederlande (25. Juni, 18 Uhr, LIVE! bei kicker). "Wir haben genug Selbstvertrauen und Qualität", bleibt Laimer optimistisch, gab aber auch zu bedenken: "Dass es in so einer schweren Gruppe dreimal eine außergewöhnliche Leistung braucht, wissen wir auch."