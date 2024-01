ÖFB-Legionär Pervan verlängert in Wolfsburg

Komplett neu muss sich der VfL Wolfsburg zwischen den Pfosten im nächsten Sommer nicht aufstellen: Wie die Niedersachsen am Mittwochmittag mitteilten, wurde der Vertrag mit Ersatzkeeper Pavao Pervan (36) vorzeitig verlängert.

Der Abschied der aktuellen Nummer eins Koen Casteels steht in Wolfsburg bereits seit 2. September des vergangenen Jahres offiziell fest. Einen Nachfolger hatten die Wölfe nur vier Tage später präsentiert, für 13,5 Millionen Euro wird Kamil Grabara vom FC Kopenhagen im kommenden Sommer nach Niedersachsen wechseln.

Blieb noch die Frage, ob sich der VfL zwischen den Pfosten komplett neu aufstellen muss - oder Casteels-Vertreter Pavao Pervan erneut in Wolfsburg verlängert. Seit Mittwochmittag steht fest, dass Pervan dem Verein die Treue hält. Das neue Arbeitspapier läuft bis zum 30. Juni 2025.

"Dass meine Zeit beim VfL weitergeht, freut mich sehr", wird Pervan auf der Wolfsburger Website zitiert: "Ich habe immer betont, dass ich mich mit meiner Familie vom ersten Tag an wahnsinnig wohl in Wolfsburg fühle. Es macht mich glücklich und erfüllt mich mit Dankbarkeit, mich auch in Zukunft auf dem hohen Niveau, das im Training und in der Bundesliga herrscht, beweisen zu können."

Drei Bundesliga-Einsätze in dieser Saison

Pervan war im Sommer 2018 vom Linzer ASK zu den Wölfen gewechselt und machte seither 39 Pflichtspiele für den aktuellen Bundesligazehnten. Drei seiner 28 Bundesliga-Einsätze absolvierte Pervan in dieser Saison - beim 1:2 gegen Leverkusen, dem 2:3 in Augsburg sowie dem 2:2 gegen Bremen (kicker-Notenschnitt 3,5).

Der siebenmalige österreichische A-Nationalkeeper wird in Wolfsburg geschätzt, daraus macht VfL-Sportdirektor Sebastian Schindzielorz kein Geheimnis: "Wir freuen uns, weiter mit Pavo zusammenarbeiten zu können. Die Entscheidung, den Vertrag mit ihm verlängern zu wollen, ist uns besonders leichtgefallen, denn sowohl menschlich als auch sportlich ist auf ihn immer Verlass. Pavo ist ein wichtiger Teil unserer Mannschaft und genießt nicht nur innerhalb des Teams höchste Wertschätzung."