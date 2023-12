ÖFB-Legionär Kvasina heuert in Tschechien an

Der ehemalige Austria- und Mattersburg-Stürmer Marko Kvasina setzt seine Reise durch Europa fort und unterzeichnet beim tschechischen Erstligisten 1. FC Slovacko einen Vertrag bis Sommer 2026.

Der ehemalige ÖFB-U21-Teamstürmer Marko Kvasina spielt ab sofort für den tschechischen Erstligisten 1. FC Slovacko. Wie der Tabellenvierte aus Uherske Radiste am Mittwoch bekanntgab, unterzeichnete der 27-Jährige einen Vertrag bis Sommer 2026. Kvasina, der in der Vergangenheit u.a. für die Wiener Austria und Mattersburg stürmte, war nach Vertragsauflösung beim türkischen Zweitligisten Göztepe im Oktober vereinslos.

Der gebürtige Wiener stand in 79 Bundesligaspielen auf dem Spielfeld und erzielte dabei elf Tore. Nach seinem zweiten Abschied aus Österreich im Sommer 2020 stand er bei KV Oostende in Belgien, dem Schweizer Klub FC Luzern sowie zuletzt in der Türkei bei Göztepe unter Vertrag. Dort kam er in der laufenden Saison aber nur zu einem Kurzeinsatz und löste seinen Vertrag im Oktober auf.